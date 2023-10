Comment Álvaro Bautista sera à nouveau champion du monde à Jerez

Álvaro Bautista s'est lancé dans le championnat du monde de Superbike 2023 en tant que champion en titre et a plus que justifié son rôle de favori avec 24 victoires. La finale de la saison à Jerez sera une promenade de santé pour le pilote Ducati.

Pour Álvaro Bautista, le fait de ne pas avoir bouclé son deuxième championnat du monde de Superbike avant la fin de la saison à Portimão n'a pas joué un rôle important. Avec 60 points d'avance, l'Espagnol peut se rendre sereinement à sa course à domicile et y faire la fête avec ses compatriotes.

En effet, le pilote Ducati n'a besoin que de deux points pour faire la différence au championnat du monde. Le titre ne pourrait donc lui filer entre les doigts que si - peut-être à cause d'une chute à l'entraînement - il ne pouvait pas participer aux courses, et même dans ce cas, le deuxième du championnat Toprak Razgatlioglu (Yamaha) devrait remporter les trois courses.

Il est toutefois plus réaliste de penser que le pilote de 38 ans fera la différence dès la première course, et ce au moins en terminant dans le top 3. Cette année, l'Espagnol a remporté 24 courses (un record) et est monté sur le podium dans 28 des 33 courses. Il n'a manqué le podium qu'après des chutes ainsi qu'en raison d'un mauvais choix de pneus au poker de la pluie à Most ou d'un problème technique à Magny-Cours.

Et bien sûr, Bautista pourra compter sur un immense soutien. "Il y aura beaucoup d'amis et ma famille, et c'est toujours très excitant de vivre ces moments", a déclaré le champion en titre. "J'ai hâte de courir à nouveau en Espagne, surtout sur le circuit de Jerez de la Frontera que j'aime beaucoup. C'est un très beau circuit, un 'classique' du sport automobile. J'ai de bons souvenirs des essais hivernaux et j'espère que les sensations seront les mêmes".

Bautista n'envisage pas de trembler pour décrocher son deuxième titre en Superbike. "Pour moi, ce sera un week-end comme les autres, avec la même approche et en essayant de travailler le mieux possible dès les essais libres", a annoncé l'Espagnol. "Tout le reste sera une conséquence de la qualité du travail que nous faisons en tant qu'équipe".