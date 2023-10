Come Álvaro Bautista diventa di nuovo campione del mondo a Jerez

Álvaro Bautista è entrato nel Campionato Mondiale Superbike 2023 come campione in carica ed è stato più che all'altezza del suo ruolo di favorito con 24 vittorie. Il finale di stagione a Jerez sarà una passeggiata per il pilota Ducati.

Per Álvaro Bautista non ha avuto molta importanza il fatto di non aver concluso in anticipo il suo secondo campionato mondiale Superbike a Portimão. Con un vantaggio di 60 punti, lo spagnolo può recarsi alla gara di casa e festeggiare con i suoi connazionali.

Al pilota della Ducati bastano due punti per decidere il Campionato del Mondo. Quindi il titolo potrebbe sfuggirgli solo se - forse a causa di una caduta nelle prove - non potesse partecipare alle gare, e anche in questo caso il vicecampione del mondo Toprak Razgatlioglu (Yamaha) dovrebbe vincere tutte e tre le gare.

Più realisticamente, però, il 38enne prenderà la decisione già nella prima gara e almeno con un piazzamento tra i primi tre. Quest'anno lo spagnolo ha vinto 24 gare (un record) ed è salito sul podio in 28 delle 33 gare disputate. Ha mancato il podio solo in seguito a cadute e a una scelta di pneumatici sbagliata nel poker di gare sotto la pioggia a Most o a un problema tecnico a Magny-Cours.

E naturalmente Bautista può contare su un sostegno immenso. "Ci saranno molti amici e la mia famiglia ed è sempre molto emozionante vivere questi momenti", ha detto il campione in carica. "Non vedo l'ora di correre di nuovo in Spagna, soprattutto sulla pista di Jerez de la Frontera, che mi piace molto. È una pista molto bella, un 'classico' del motorsport. Ho un buon ricordo dei test invernali e spero che le sensazioni siano le stesse".

Bautista non ha intenzione di perdere tempo per conquistare il suo secondo titolo Superbike. "Per me sarà un weekend come tutti gli altri, con lo stesso approccio e cercando di lavorare al meglio fin dalle prove libere", ha annunciato lo spagnolo. "Tutto il resto sarà una conseguenza della qualità del lavoro che faremo come squadra".