Como Álvaro Bautista volta a ser campeão do mundo em Jerez

Álvaro Bautista entrou no Campeonato do Mundo de Superbikes de 2023 como o atual campeão e mais do que fez jus ao seu papel de favorito com 24 vitórias. O final da época em Jerez será um passeio no parque para o piloto da Ducati.

Para Álvaro Bautista, não foi muito importante o facto de não ter conquistado o seu segundo Campeonato do Mundo de Superbikes em Portimão. Com 60 pontos de vantagem, o espanhol pode viajar para a sua corrida em casa e celebrar com os seus compatriotas.

O piloto da Ducati só precisa de dois pontos para decidir o Campeonato do Mundo. Assim, o título só lhe poderá escapar se - possivelmente devido a uma queda nos treinos - não puder participar nas corridas, e mesmo assim o segundo classificado do Campeonato do Mundo, Toprak Razgatlioglu (Yamaha), teria de vencer as três corridas.

Mais realisticamente, porém, o piloto de 38 anos tomará a decisão logo na primeira corrida e, pelo menos, com um resultado entre os três primeiros. O espanhol venceu 24 corridas este ano (um recorde) e esteve no pódio em 28 das 33 corridas. Só falhou o pódio na sequência de quedas, bem como de uma escolha errada de pneus no póquer da chuva em Most ou de um problema técnico em Magny-Cours.

E, claro, Bautista pode contar com um imenso apoio. "Vão estar lá muitos amigos e a minha família e é sempre muito emocionante ter estes momentos", disse o atual campeão. "Estou ansioso por voltar a correr em Espanha, especialmente na pista de Jerez de la Frontera, de que gosto muito. É uma pista muito bonita, um 'clássico' do desporto automóvel. Tenho boas recordações dos testes de inverno e espero que a sensação seja a mesma."

Bautista não está a pensar em ditar o seu segundo título de Superbike até ao fim. "Para mim, será um fim de semana como qualquer outro - com a mesma abordagem e tentando trabalhar o melhor possível desde os treinos livres", anunciou o espanhol. "Tudo o resto será uma consequência da qualidade do trabalho que fizermos como equipa."