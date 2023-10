Dominique Aegerter (Yamaha) vise le top 10

D'un point de vue réaliste, le top 4 du championnat du monde de Superbike 2023 est déjà connu. Mais la cinquième place est encore disputée par les pilotes Ducati Axel Bassani, Michael Rinaldi et, un peu plus loin, Danilo Petrucci.

La lutte pour la huitième place, pour laquelle pas moins de six pilotes ont des chances, est en revanche très serrée. En effet, Xavi Vierge (Honda), Alex Lowes (Kawasaki), Remy Gardner (Yamaha), Dominique Aegerter (Yamaha), Iker Lecuona (Honda) et Garrett Gerloff (BMW) ne sont séparés que par cinq points !

Onzième au championnat du monde avec 138 points, le Suisse Dominique Aegerter veut au moins terminer sa saison de rookie dans le top 10. Sa blessure à l'épaule, qui l'accompagnait depuis Magny-Cours, ne devrait plus gêner le pilote de 32 ans : "La saison est passée beaucoup trop vite à mon goût", a regretté le pilote Yamaha. "Pour la finale de la saison, nous sortons à nouveau d'une longue pause, mais je l'ai bien utilisée pour donner à mon corps le repos dont il avait besoin, car même à Portimão, je ressentais encore des douleurs à l'épaule et au coude suite à ma chute à Magny-Cours. Ces trois semaines ont été bonnes, même si piloter une Superbike m'a manqué".

Aegerter a fait ses débuts sur la Yamaha R1 lors des tests hivernaux à Jerez. "Il y a donc des données qui vont nous aider à démarrer le week-end. De plus, je pense que notre course de dimanche à Portimão a été très bonne. Ces deux éléments combinés devraient nous permettre de partir avec de bons réglages de base", espère Aegerter. "En ce qui concerne mes objectifs, tout ce que je peux dire, c'est qu'il est assez clair que je veux me battre pour des places dans le top 10. Cela vaut aussi pour le classement général, où il n'y a pour l'instant que cinq points entre la 13e et la 8e place. Je veux donc aussi me classer parmi les dix premiers au championnat. De ce point de vue, ce sera certainement un week-end passionnant".