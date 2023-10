Dominique Aegerter (Yamaha) punta alla top 10

Mentre la vittoria di Álvaro Bautista nel Campionato Mondiale Superbike 2023 sarà solo una formalità, sei piloti sono ancora in lizza per un posto nella top 10 alla finale di Jerez, uno dei quali è Dominique Aegerter (Yamaha).

Realisticamente, i primi 4 del Campionato Mondiale Superbike 2023 sono già definiti. Tuttavia, il 5° posto è ancora in lizza, con i piloti Ducati Axel Bassani, Michael Rinaldi e, a distanza, Danilo Petrucci.

Molto combattuta è invece la lotta per l'8° posto, per il quale ben sei piloti hanno una possibilità. Xavi Vierge (Honda), Alex Lowes (Kawasaki), Remy Gardner (Yamaha), Dominique Aegerter (Yamaha), Iker Lecuona (Honda) e Garrett Gerloff (BMW) sono separati da soli cinque punti!

All'undicesimo posto nel Campionato del Mondo con 138 punti, lo svizzero Dominique Aegerter vuole terminare la sua stagione da esordiente almeno nella top-10. L'infortunio alla spalla, che lo ha accompagnato fin da Magny-Cours, non dovrebbe più ostacolare il 32enne: "La stagione è passata troppo in fretta per i miei gusti", si rammarica il pilota della Yamaha. "Per il finale di stagione torniamo da una pausa più lunga, ma l'ho sfruttata bene per dare al mio corpo il riposo di cui aveva bisogno, perché anche a Portimão sentivo ancora dolore alla spalla e al gomito per la caduta di Magny-Cours. Le tre settimane sono state positive, anche se mi è mancato guidare una superbike".

Aegerter ha fatto il suo debutto sulla Yamaha R1 nei test invernali di Jerez. "Quindi ci sono dati che ci aiuteranno per il fine settimana. Inoltre, credo che la nostra gara di domenica a Portimão sia stata molto buona. Entrambe le cose insieme dovrebbero permetterci di partire con un buon set-up di base", spera Aegerter. "Per quanto riguarda i miei obiettivi, posso solo dire che è abbastanza chiaro che voglio lottare per i primi dieci posti. Questo vale anche per la classifica generale, dove al momento ci sono solo cinque punti tra il 13° e l'ottavo posto. Quindi voglio rientrare nella top ten anche in campionato. Da questo punto di vista, sarà sicuramente un weekend emozionante".