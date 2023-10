Dominique Aegerter (Yamaha) está de olhos postos no top 10

Embora a vitória de Álvaro Bautista no Campeonato do Mundo de Superbikes de 2023 seja apenas uma formalidade, seis pilotos ainda estão na luta por um lugar no top 10 na final em Jerez, sendo um deles Dominique Aegerter (Yamaha).

Realisticamente, os 4 primeiros do Campeonato do Mundo de Superbike de 2023 já estão definidos. No entanto, o 5º lugar ainda está em disputa, com os pilotos da Ducati Axel Bassani, Michael Rinaldi e - a alguma distância - Danilo Petrucci a competirem por ele.

Uma corrida muito renhida, no entanto, é a luta pelo 8º lugar, para o qual nada menos do que seis pilotos têm hipóteses. Pois Xavi Vierge (Honda), Alex Lowes (Kawasaki), Remy Gardner (Yamaha), Dominique Aegerter (Yamaha), Iker Lecuona (Honda) e Garrett Gerloff (BMW) estão separados por apenas cinco pontos!

Classificado em décimo primeiro lugar no Campeonato do Mundo com 138 pontos, o suíço Dominique Aegerter quer terminar a sua época de estreia pelo menos no top-10. A sua lesão no ombro, que o acompanhava desde Magny-Cours, já não deve atrapalhar o piloto de 32 anos. "A época passou demasiado depressa para o meu gosto", lamentou o piloto da Yamaha. "Para o final da época estamos a regressar de uma pausa mais longa, mas aproveitei-a bem para dar ao meu corpo o descanso que precisava, porque mesmo em Portimão ainda sentia dores no ombro e no cotovelo devido à queda em Magny-Cours. As três semanas foram boas, mesmo que tenha sentido falta de andar numa superbike."

Aegerter fez a sua estreia com a Yamaha R1 no teste de inverno em Jerez. "Por isso, há dados que nos vão ajudar no fim de semana. Além disso, penso que a nossa corrida de domingo em Portimão foi muito boa. Ambos juntos devem permitir-nos começar com uma boa configuração de base", espera Aegerter. "No que diz respeito aos meus objectivos, posso apenas dizer que é bastante claro que quero lutar pelos 10 primeiros lugares. Isso também se aplica à classificação geral, onde há apenas cinco pontos entre o 13º e o oitavo lugar neste momento. Por isso, também quero estar entre os dez primeiros no campeonato. Desse ponto de vista, será certamente um fim de semana emocionante".