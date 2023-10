Johnny Rea lo sabe: Yamaha no es garantía de éxito

En julio de 2022, Jonathan Rea y Kawasaki ya habían ampliado prematuramente su contrato, en vigor desde 2015, hasta finales de 2024. Después de seis títulos consecutivos, el ahora 119 veces ganador de carreras perdió ante Toprak Razgatlioglu (Yamaha) en 2021 y Álvaro Bautista (Ducati) en 2022. La tendencia a la baja de Kawasaki ha sido inequívoca desde 2020, con Rea ganando 17 carreras en 2019, 11 al año siguiente, luego 13, 6 y una este año.

"Kawasaki siempre ha empujado y ha dado lo mejor", recalcó el norirlandés en su encuentro con SPEEDWEEK.com. "Que yo me vaya no tiene nada que ver con que Kawasaki no cumpla sus promesas, esas no son las razones. Todos hemos dado lo mejor de nosotros, al final necesito un nuevo reto."

Rea no niega que con una temporada más exitosa y con tantas victorias como en sus mejores tiempos, probablemente tendría una visión diferente de las cosas: "Cuando ganas, cambia tu mentalidad y tus sentimientos. Pero los peros no cuentan, estamos donde estamos. Esa es nuestra situación y por eso mis sentimientos son los que son".

Cuando Rea decidió pasarse a Yamaha, las normas técnicas para 2024 aún estaban en proceso de elaboración. Mientras tanto, se han definido en gran medida y deberían garantizar que todos los fabricantes se acerquen. Con los conocimientos actuales, es imposible evaluar si el norirlandés encontrará mejores condiciones en Yamaha la próxima temporada para luchar contra el ganador de la serie, Álvaro Bautista y Ducati, de lo que sería el caso en una Kawasaki.

"Nadie sabe cómo van a salir las cosas", es consciente el piloto de 36 años. "En la vida no hay garantías. No sé qué porcentaje de matrimonios se divorcian. Una ruptura nunca es divertida, pero ocurre. Mi relación con Kawasaki era increíble. Hablamos como adultos y decidimos juntos que rescindiríamos mi contrato. Comprendieron que cada vez me sentía más frustrado. Su reacción fue la esperada, hablamos muy abierta y honestamente. Ya tenía un gran respeto por mi jefe de equipo, Guim Roda, pero en estas conversaciones confidenciales alcanzó un nuevo nivel conmigo. Fui transparente y claro, él lo manejó increíblemente y entendió que necesitaba un cambio y un nuevo reto. No fue un proceso fácil, fue una de las cosas más difíciles que he hecho en mi vida. Kawasaki respetó mi decisión, si están de acuerdo o no, hay que preguntarles".

"Kawasaki me ha dado una gran vida", subraya el piloto más laureado del Campeonato del Mundo de Superbike. "Toda mi vida quise ser campeón del mundo, lo que he conseguido no podía ni soñarlo. Tengo seguridad económica, he hecho muchos amigos en los boxes. Incluso estoy cerca de algunos patrocinadores del equipo. Espero que nuestra relación actual continúe. No me siento como si Kawasaki me hubiera echado y me hubiera dado con la puerta en las narices. Tenemos que celebrar lo que hemos conseguido juntos. Para mí es algo más que deporte, este equipo ha sido mi familia, donde he crecido. Me han visto en mis mejores y peores momentos y me han ayudado a superar lesiones y operaciones. Tienen todo mi respeto, pero yo tengo que hacer el cambio".