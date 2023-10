Johnny Rea le sait : Yamaha n'est pas une garantie de succès

De 2015 à 2020, Kawasaki a remporté six fois de suite le championnat du monde de Superbike avec Jonathan Rea, le Nord-Irlandais devenant le pilote le plus titré. Lorsque le pilote de 36 ans a demandé la résiliation de son contrat, ce fut un choc.

En juillet 2022, Jonathan Rea et Kawasaki avaient déjà prolongé de manière anticipée jusqu'à fin 2024 le contrat qui les liait depuis 2015. Après six titres consécutifs, celui qui a entre-temps remporté 119 courses s'est incliné en 2021 face à Toprak Razgatlioglu (Yamaha) et en 2022 face à Alvaro Bautista (Ducati). La tendance à la baisse de Kawasaki est indéniable depuis 2020 : en 2019, Rea a encore remporté 17 courses, puis 11 l'année suivante, 13, 6 et une cette année.

"Kawasaki a toujours mis la pression et donné le meilleur", a souligné le Nord-Irlandais lors de sa rencontre avec SPEEDWEEK.com. "Mon départ n'a rien à voir avec le fait que Kawasaki n'a pas tenu ses promesses, ce ne sont pas les raisons. Nous avons tous fait de notre mieux, en fin de compte, j'ai besoin d'un nouveau défi".

Rea ne nie pas qu'avec une saison plus réussie et autant de victoires que dans ses meilleures années, il aurait probablement une autre vision des choses : "Quand tu gagnes, cela change ta mentalité et tes sentiments. Mais si et mais ne comptent pas, nous sommes là où nous sommes. C'est notre situation et c'est pourquoi mes sentiments sont ce qu'ils sont".

Lorsque Rea a décidé de rejoindre Yamaha, les règles techniques pour 2024 étaient encore en cours d'élaboration. Entre-temps, elles ont été largement définies et devraient permettre à tous les constructeurs de se rapprocher. En l'état actuel des connaissances, il est impossible de savoir si le Nord-Irlandais trouvera chez Yamaha la saison prochaine de meilleures conditions pour se battre contre le vainqueur en série Alvaro Bautista et Ducati que ce ne serait le cas sur une Kawasaki.

"Personne ne sait comment cela va se passer", est conscient le pilote de 36 ans. "Dans la vie, il n'y a pas de garanties. Je ne sais pas quel est le pourcentage de mariages qui se terminent par un divorce. Une séparation n'est jamais drôle, mais ça arrive. Ma relation avec Kawasaki était incroyable. Nous avons discuté comme des adultes et avons décidé ensemble de mettre fin à mon contrat. Vous comprenez que j'étais de plus en plus frustré. Leur réaction a été à la hauteur de mes attentes, nous nous sommes parlés très ouvertement et honnêtement. J'avais déjà un très grand respect pour mon team manager Guim Roda, lors de ces entretiens confidentiels, il a atteint un nouveau niveau avec moi. J'ai été transparent et clair, il a géré cela de manière étonnante et a compris que j'avais besoin d'un changement et d'un nouveau défi. Ce n'était pas un processus facile, c'était même l'une des choses les plus difficiles que j'ai faites dans ma vie. Kawasaki a respecté ma décision - qu'ils soient d'accord ou non, tu dois leur demander".

"Kawasaki m'a permis de vivre une vie formidable", étaye le pilote le plus titré du championnat du monde de Superbike. "Toute ma vie, j'ai voulu être champion du monde, ce que j'ai réalisé, je ne pouvais même pas le rêver. Financièrement, je suis à l'abri, je me suis fait beaucoup d'amis dans le box. Je suis même proche de certains sponsors de l'équipe. Mon espoir est que notre relation actuelle perdure. Je n'ai pas l'impression d'avoir été mis à la porte par Kawasaki et de m'être fait claquer la porte au nez. Nous devons célébrer ce que nous avons accompli ensemble. Pour moi, c'est plus que du sport, cette équipe a été ma famille, dans laquelle j'ai grandi. Ils m'ont vu dans mes meilleurs et mes pires moments et m'ont aidé à surmonter les blessures et les opérations. Je leur voue tout mon respect, mais je dois quand même oser le changement".