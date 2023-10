Johnny Rea lo sa: la Yamaha non è una garanzia di successo

Nel luglio 2022, Jonathan Rea e la Kawasaki avevano già prolungato prematuramente il loro contratto, in vigore dal 2015, fino alla fine del 2024. Dopo sei titoli di fila, l'ormai 119 volte vincitore di gare ha perso contro Toprak Razgatlioglu (Yamaha) nel 2021 e Alvaro Bautista (Ducati) nel 2022. La tendenza al ribasso di Kawasaki è stata inequivocabile dal 2020, con Rea che ha vinto 17 gare nel 2019, 11 l'anno successivo, poi 13, 6 e una quest'anno.

"Kawasaki ha sempre spinto e dato il meglio", ha sottolineato il nordirlandese incontrando SPEEDWEEK.com. "Il fatto che io me ne vada non ha nulla a che fare con il fatto che Kawasaki non abbia mantenuto le promesse, non sono queste le ragioni. Tutti abbiamo fatto del nostro meglio, alla fine ho bisogno di una nuova sfida".

Rea non nega che con una stagione di maggior successo e un numero di vittorie pari a quello dei suoi anni migliori, probabilmente avrebbe una visione diversa delle cose: "Quando vinci, cambia la tua mentalità e i tuoi sentimenti. Ma i se e i ma non contano, siamo dove siamo. Questa è la nostra situazione ed è per questo che le mie sensazioni sono quelle che sono".

Quando Rea ha deciso di passare alla Yamaha, il regolamento tecnico per il 2024 era ancora in fase di elaborazione. Nel frattempo sono state in gran parte definite e dovrebbero garantire un avvicinamento tra tutti i costruttori. Con le conoscenze attuali, è impossibile valutare se nella prossima stagione il nordirlandese troverà alla Yamaha condizioni migliori per lottare contro il vincitore della serie Alvaro Bautista e la Ducati rispetto a quelle che si avrebbero con una Kawasaki.

"Nessuno sa come andranno le cose", è consapevole il 36enne. "Nella vita non ci sono garanzie. Non so quale sia la percentuale di matrimoni che divorziano. Una rottura non è mai divertente, ma succede. Il mio rapporto con Kawasaki è stato incredibile. Abbiamo parlato da adulti e abbiamo deciso insieme di rescindere il mio contratto. Hanno capito che stavo diventando sempre più frustrato. La loro reazione è stata quella che ci aspettavamo, abbiamo parlato in modo molto aperto e onesto. Avevo già un grande rispetto per il mio team manager Guim Roda, ma in queste conversazioni riservate ha raggiunto un nuovo livello con me. Sono stato trasparente e chiaro, lui ha gestito la situazione in modo straordinario e ha capito che avevo bisogno di un cambiamento e di una nuova sfida. Non è stato un processo facile, è stata una delle cose più difficili che ho fatto nella mia vita. Kawasaki ha rispettato la mia decisione: se sono d'accordo o meno, bisogna chiederlo a loro".

"Kawasaki mi ha dato una vita fantastica", sottolinea il pilota di maggior successo del Campionato Mondiale Superbike. "Per tutta la vita ho voluto essere campione del mondo, quello che ho raggiunto non potevo nemmeno sognarlo. Sono finanziariamente sicuro, mi sono fatto molti amici nei box. Sono anche vicino ad alcuni sponsor del team. La mia speranza è che il nostro rapporto attuale continui. Non mi sento come se Kawasaki mi avesse cacciato e sbattuto la porta in faccia. Dobbiamo festeggiare i risultati ottenuti insieme. Per me non si tratta solo di sport, questa squadra è stata la mia famiglia, dove sono cresciuto. Mi hanno visto nei miei momenti migliori e peggiori e mi hanno aiutato a superare infortuni e interventi chirurgici. Hanno il mio pieno rispetto, eppure devo cambiare".