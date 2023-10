Johnny Rea sabe: a Yamaha não é garantia de sucesso

De 2015 a 2020, a Kawasaki venceu o Campeonato do Mundo de Superbike seis vezes consecutivas com Jonathan Rea, o irlandês do norte tornou-se o piloto mais bem sucedido. Quando o piloto de 36 anos pediu para rescindir o seu contrato, foi um choque.

Em julho de 2022, Jonathan Rea e a Kawasaki já haviam prorrogado prematuramente seu contrato, que estava em vigor desde 2015, até o final de 2024. Depois de seis títulos consecutivos, o agora 119 vezes vencedor de corridas perdeu para Toprak Razgatlioglu (Yamaha) em 2021 e Alvaro Bautista (Ducati) em 2022. A tendência de queda da Kawasaki tem sido inconfundível desde 2020, com Rea vencendo 17 corridas em 2019, 11 no ano seguinte, depois 13, 6 e uma este ano.

"A Kawasaki sempre empurrou e deu o melhor", enfatizou o irlandês do norte ao encontrar o SPEEDWEEK.com. "A minha saída não tem nada a ver com o facto de a Kawasaki não cumprir as promessas, não são essas as razões. Todos nós fizemos o nosso melhor, no final do dia eu preciso de um novo desafio."

Rea não nega que com uma época mais bem sucedida e com tantas vitórias como as que teve no seu auge, provavelmente teria uma visão diferente das coisas: "Quando se ganha, isso muda a mentalidade e os sentimentos. Mas os "ses" e os "mas" não contam, estamos onde estamos. É essa a nossa situação e é por isso que os meus sentimentos são os que são."

Quando Rea decidiu mudar-se para a Yamaha, as regras técnicas para 2024 ainda estavam a ser elaboradas. Entretanto, foram amplamente definidas e devem garantir que todos os fabricantes se aproximem mais uns dos outros. Com o conhecimento atual, é impossível avaliar se o norte-irlandês encontrará melhores condições na Yamaha na próxima época para lutar contra o vencedor da série, Álvaro Bautista, e a Ducati, do que numa Kawasaki.

"Ninguém sabe como as coisas vão acabar", sabe o piloto de 36 anos. "Na vida não há garantias. Não sei qual a percentagem de casamentos que se divorciam. Uma separação nunca é divertida, mas acontece. A minha relação com a Kawasaki era incrível. Falámos como adultos e decidimos em conjunto que íamos rescindir o meu contrato. Eles compreenderam que eu estava a ficar cada vez mais frustrado. A reação deles foi a esperada, falámos de forma muito aberta e honesta. Eu já tinha um grande respeito pelo meu chefe de equipa, Guim Roda, mas nestas conversas confidenciais ele atingiu um novo nível comigo. Fui transparente e claro, ele lidou com a situação de forma fantástica e compreendeu que eu precisava de uma mudança e de um novo desafio. Não foi um processo fácil, foi uma das coisas mais difíceis que fiz na minha vida. A Kawasaki respeitou a minha decisão - se concordam ou não com ela, é preciso perguntar-lhes."

"A Kawasaki deu-me uma vida fantástica", sublinha o mais bem sucedido piloto do Campeonato do Mundo de Superbike. "Toda a minha vida quis ser campeão do mundo, o que consegui nem sequer podia sonhar. Estou financeiramente seguro, fiz muitos amigos nas boxes. Estou até próximo de alguns patrocinadores da equipa. A minha esperança é que a nossa relação atual se mantenha. Não sinto que fui expulso pela Kawasaki e que me bateram com a porta na cara. Temos de celebrar o que alcançámos juntos. Para mim, é mais do que desporto, esta equipa foi a minha família onde cresci. Viram-me nos meus melhores e piores momentos e ajudaram-me nas lesões e cirurgias. Têm todo o meu respeito, mas tenho de ser eu a fazer a mudança".