Surprise : retour de Mercado chez Petronas Honda

Eric Granado avait chuté lors du warm-up à Portimão il y a trois semaines et avait dû renoncer à la deuxième course de Superbike en raison d'une blessure à la main. Le Brésilien était confiant quant à sa participation ce week-end à Jerez de la Frontera, mais les médecins du centre médical ne l'entendaient pas de cette oreille : le pilote de 27 ans a été interdit de départ.

"J'espérais pouvoir au moins participer à la première séance d'entraînement, mais ce n'était pas entre mes mains", a déclaré Granado en regrettant la décision du centre médical. "Je voulais faire ce dernier tour avec l'équipe, mais tout ce que je peux faire, c'est remercier Midori Moriwaki, Petronas et Honda pour l'opportunité qu'ils m'ont offerte cette saison et me concentrer sur un rétablissement complet".

À la recherche d'un remplaçant potentiel, la directrice de l'équipe Moriwaki s'est souvenue de Leandro Mercado, qui a couru pour l'équipe basée au Sachsenring en 2021 et 2022. L'Argentin a immédiatement accepté.

Mercado rencontrera notamment à Jerez le pilote invité Florian Alt, son coéquipier en 2023 au sein de l'équipe d'endurance Honda Viltaïs Racing et son adversaire en IDM Superbike, où le pilote de 31 ans originaire de Cordoba pilotait une Kawasaki Weber.