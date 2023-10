Sorpresa: Mercado torna alla Petronas Honda

Poiché Eric Granado non è stato autorizzato a gareggiare durante la visita medica di giovedì, Petronas Honda ha deciso di riportare in squadra, senza tanti complimenti, Leandro Mercado per la finale del Campionato Mondiale Superbike 2023 a Jerez.

Eric Granado era caduto nel warm-up di Portimão tre settimane fa e aveva dovuto saltare il secondo round della Superbike a causa di un infortunio alla mano. Il brasiliano era fiducioso che la sua partecipazione sarebbe stata possibile questo fine settimana a Jerez de la Frontera, ma i medici del centro medico l'hanno vista diversamente: il 27enne è stato bandito dalla gara.

"Speravo di poter correre almeno la prima sessione di prove, ma non dipendeva da me", si è rammaricato Granado per la decisione del dipartimento medico. "Avrei voluto disputare quest'ultimo round con la squadra, ma tutto ciò che posso fare è ringraziare Midori Moriwaki, Petronas e Honda per l'opportunità offertami in questa stagione e concentrarmi su un pieno recupero".

Alla ricerca di un possibile sostituto, il boss del team Moriwaki si è ricordato di Leandro Mercado, che ha corso per la squadra del Sachsenring nel 2021 e nel 2022. L'argentino ha accettato immediatamente.

A Jerez, Mercado incontrerà, tra gli altri, l'ospite titolare Florian Alt, che è stato suo compagno di squadra nel 2023 nel team endurance Honda Viltaïs Racing e suo avversario nell'IDM Superbike, dove il 31enne di Cordoba ha guidato una Weber Kawasaki.