Surpresa: Mercado regressa à Petronas Honda



por Kay Hettich - Automatic translation from German

MIE Honda

Como Eric Granado não foi autorizado a correr no exame médico de quinta-feira, a Petronas Honda está a trazer, sem cerimónias, Leandro Mercado de volta à equipa para a final do Campeonato do Mundo de Superbike de 2023 em Jerez.

