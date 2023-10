Première course SBK en direct à la télévision : le premier penalty de Bautista

Très probablement, le championnat du monde de Superbike 2023 se jouera dès la première course à Jerez. Où l'on pourra suivre en direct la lutte entre Alvaro Bautista et Toprak Razgatlioglu.

Depuis des années, ServusTV et Eurosport sont les foyers télévisuels du championnat du monde de Superbike dans les pays germanophones. Les Autrichiens proposent en outre gratuitement les principales sessions en streaming.

De la finale de cette année à Jerez, ServusTV retransmettra comme d'habitude les deux courses de la catégorie Superbike en direct et en HD sur la télévision gratuite. Avant la première course, la Superpole sera rediffusée, avant la deuxième course, la course Superpole sera résumée.

Sur la chaîne Eurosport, qui appartient à Discovery, les courses sont diffusées cette année sur la chaîne Eurosport 2, parfois payante, comme c'est le cas pour le douzième meeting de la saison. En revanche, la retransmission comprend non seulement les deux manches de Superbike, mais aussi les courses du championnat du monde de Supersport.

Il reste l'alternative du pass vidéo du site officiel du championnat du monde de Superbike. Le reste de la saison coûte 9,99 euros. Pour cela, on obtient l'accès au livestreaming sans publicité lors des week-ends de course, y compris les entraînements libres de toutes les catégories. Sont également inclus les interviews et les archives vidéo de l'intégralité des courses SBK depuis 2006.

Mais attention : le passage à l'heure d'hiver aura également lieu dans la nuit de samedi à dimanche. L'horloge sera ramenée à 03:00 à 02:00, la nuit sera plus longue d'une heure.