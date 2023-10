Prima gara SBK in diretta TV: il primo calcio di rigore di Bautista

Da anni ServusTV ed Eurosport sono la casa televisiva del Campionato Mondiale Superbike nel mondo di lingua tedesca. Gli austriaci offrono anche le sessioni più importanti gratuitamente in streaming.

Come di consueto, ServusTV trasmetterà entrambe le gare della finale di quest'anno a Jerez in diretta e in HD in chiaro. La Superpole sarà ripetuta o riassunta prima della prima gara e la Superpole prima della seconda gara.

Sul canale Eurosport, che appartiene a Discovery, le gare sono state finora trasmesse quest'anno sul canale Eurosport 2, che a volte deve essere pagato, e questo è il caso anche per il dodicesimo incontro della stagione. Per questo, la trasmissione comprende non solo le due gare della Superbike, ma anche le gare del campionato mondiale Supersport.

L'alternativa è il video pass sul sito ufficiale del Campionato mondiale Superbike. Il resto della stagione costa 9,99 euro. Per questo, si ottiene l'accesso al livestreaming senza pubblicità nei fine settimana di gara, comprese le sessioni di prove libere di tutte le classi. Sono incluse anche le interviste e l'archivio video delle gare SBK complete dal 2006 in poi.

Ma attenzione: domenica sera ci sarà anche il passaggio all'ora solare. L'orologio verrà riportato alle 02:00 alle 03:00 e la notte sarà più lunga di un'ora.