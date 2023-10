O que ver em direto do último dia do Campeonato do Mundo de SBK 2023

Ainda faltam três corridas do campeonato do mundo de produção, com a segunda ronda de Superbike em Jerez a encerrar a época de 2023, o que pode ser visto em direto na televisão e na Internet a partir do último dia.

A partir do último dia de corrida do Campeonato Mundial de Superbike de 2023, a ServusTV transmitirá a segunda corrida da categoria principal ao vivo e em HD na TV gratuita, como de costume. Imediatamente antes disso, a corrida Superpole será repetida. Os austríacos também oferecerão as sessões mais importantes gratuitamente via streaming.

Não haverá transmissão em direto no domingo no Eurosport, que pertence à Discovery, mas haverá repetições mais tarde.

A alternativa é o passe de vídeo no sítio Web oficial do Campeonato do Mundo de Superbike. O resto da época custa 9,99 euros. Por este valor, tem acesso à transmissão em direto, sem publicidade, dos fins-de-semana de corrida, incluindo as sessões de treinos livres de todas as classes. Também estão incluídas entrevistas e o arquivo de vídeo das corridas SBK completas a partir de 2006.

Mas atenção: no domingo à noite, a mudança para a hora de inverno. O relógio será atrasado para as 02:00 às 03:00 e a noite será uma hora mais longa.