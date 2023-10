Jerez, FP1: Honda sostituisce Mercado al primo posto

Dopo la pioggia caduta nella notte tra giovedì e venerdì, il Circuito di Jerez impiega più tempo del previsto per asciugarsi. Il sole dovrebbe uscire a mezzogiorno, troppo tardi per le FP1 del Campionato Mondiale Superbike di venerdì mattina.

Nella prima sessione di prove libere della classe Supersport, solo cinque piloti si sono avventurati sulla pista che si stava asciugando il venerdì mattina, gli assi della Superbike sono stati ancora più riservati all'inizio della loro FP1 alle 10.30.

Il campione tedesco Florian Alt, pilota wildcard del Team Holzhauer Honda, ha completato quattro giri e poi è rientrato ai box, mentre Oliver König (Orelac Kawasaki) ha fatto lo stesso.



A undici minuti dalla fine della sessione è sceso in pista il pilota ufficiale BMW Michael van der Mark, seguito poco prima della fine da Tati Mercado, che corre per Petronas Honda al posto dell'infortunato Eric Granado. Mercado ha concluso con un insignificante primo posto con 2:01.309 min, seguito da van der Mark, Alt e König. Il resto dei piloti si è annoiato durante i 45 minuti, così come i tifosi.