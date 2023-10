Jerez, FP1: Mercado, substituto da Honda, em primeiro lugar

Depois da chuva da noite de quinta para sexta-feira, o Circuito de Jerez demora mais tempo do que o previsto a secar. É suposto o sol aparecer ao meio-dia - demasiado tarde para o FP1 do Campeonato do Mundo de Superbike na manhã de sexta-feira.

Na primeira sessão de treinos livres da classe Supersport, apenas cinco pilotos se aventuraram numa pista seca na manhã de sexta-feira, os ases das Superbike foram ainda mais reservados no início do seu FP1 às 10h30.

O campeão alemão Florian Alt, um piloto wildcard da Team Holzhauer Honda, completou quatro voltas e depois regressou às boxes, com Oliver König (Orelac Kawasaki) a fazer o mesmo.



Onze minutos antes do final da sessão, o piloto de fábrica da BMW, Michael van der Mark, foi para a pista, seguido pouco antes do final por Tati Mercado, que está a correr pela Petronas Honda no lugar do lesionado Eric Granado. Mercado terminou num insignificante primeiro lugar com 2:01.309 min, seguido de van der Mark, Alt e König. Os restantes pilotos ficaram aborrecidos durante os 45 minutos, tal como os adeptos.