Yamaha s'obstine : pas d'autorisation pour Razgatlioglu

Les 31 octobre et 1er novembre, le circuit de Jerez accueillera les premiers essais hivernaux du championnat du monde Superbike 2024. Il faudra attendre début décembre pour voir les débuts de Toprak Razgatlioglu chez BMW.

Deux changements spectaculaires créent l'excitation et le suspense avant le championnat du monde de Superbike 2024 : Toprak Razgatlioglu part chez BMW après quatre ans avec Yamaha, et Jonathan Rea succède au Turc chez les Bleus après neuf ans chez Kawasaki.

Mardi et mercredi prochains (31 octobre et 1er novembre), les teams d'usine Kawasaki, Yamaha, Ducati et BMW ainsi que quelques pilotes privés effectueront des essais à Jerez. Razgatlioglu ne sera pas de la partie, car Yamaha lui refuse l'autorisation.

Le contrat du Turc avec Yamaha court jusqu'à la fin novembre, BMW a donc loué le circuit de Portimao pour le 4 décembre et a fait ses emplettes pour les 5 et 6 décembre à Jerez. L'équipe BMW Motorrad Motorsport, la deuxième équipe d'usine avec Bonovo action, espère que dans cinq semaines, il fera encore suffisamment chaud et sec à l'extrême sud de la péninsule ibérique pour que Razgatlioglu puisse recueillir des données significatives. Celles-ci sont indispensables pour le développement de la M1000RR dans les semaines qui suivent.

"Malheureusement, rien n'a changé, nous ne sommes pas parvenus à un accord avec Yamaha", a déclaré le manager de Toprak, Kenan Sofuoglu, à SPEEDWEEK.com. "Ils ne nous permettent pas de faire des essais plus tôt. Notre contrat court jusqu'à fin novembre et nous le respecterons bien sûr. Nous respecterons tout ce pour quoi nous avons signé".

Il est désormais standard dans les contrats SBK et MotoGP qu'ils se terminent à la dernière course. Sofuoglu n'avait pas pensé à cela à l'époque avec Yamaha - mais selon ses propres dires, il en a tiré les leçons.

Plus ennuyeux pour BMW, Razgatlioglu et les fans du monde entier : Kawasaki libère prématurément Johnny Rea pour Yamaha. Yamaha pourrait également faire cette faveur à Toprak, puisque le pilote de 27 ans est le seul à avoir remporté des courses pour le constructeur japonais au cours des dernières années, ainsi que le championnat du monde 2021.

Participants aux tests SBK de Jerez, 31 octobre/1er novembre :

Aruba.it Ducati : Alvaro Bautista (E), Nicolo Bulega (I)

Motocorsa Ducati : Michael Rinaldi (I)

Go Eleven Ducati : Andrea Iannone (I)

Pata Yamaha : Andrea Locatelli (I), Jonathan Rea (GB)

GRT Yamaha : Domi Aegerter (CH), Remy Gardner (AUS)

GMT94 Yamaha : Bradley Ray (GB)

Bonovo action BMW : Scott Redding (GB), Garrett Gerloff (USA)

Kawasaki : Axel Bassani (I), Alex Lowes (GB)

Petronas MIE Honda : Tarran Mackenzie (GB)