La Yamaha si ostina: niente autorizzazione per Razgatlioglu

Il 31 ottobre e il 1° novembre, sul Circuito di Jerez, si svolgeranno i primi test invernali del Campionato Mondiale Superbike 2024. Bisognerà attendere l'inizio di dicembre per il debutto in BMW di Toprak Razgatlioglu.

Due cambiamenti spettacolari stanno creando eccitazione e suspense in vista del Campionato Mondiale Superbike 2024: Toprak Razgatlioglu passerà alla BMW dopo quattro anni con la Yamaha e Jonathan Rea succederà al turco con i Blues dopo nove anni con la Kawasaki.

Martedì e mercoledì prossimi (31 ottobre e 1° novembre) i team ufficiali di Kawasaki, Yamaha, Ducati e BMW, oltre ad alcuni privati, effettueranno dei test a Jerez. Razgatlioglu non sarà presente perché la Yamaha si rifiuta di dargli l'autorizzazione.

Il contratto del pilota turco con la Yamaha dura fino alla fine di novembre, quindi la BMW ha affittato il circuito di Portimao per il 4 dicembre e ha acquistato il circuito di Jerez per il 5 e 6 dicembre. Il Team BMW Motorrad Motorsport, la seconda squadra ufficiale insieme all'azione Bonovo, spera che tra cinque settimane sia ancora abbastanza caldo e asciutto nella punta più meridionale della penisola iberica per permettere a Razgatlioglu di raccogliere dati significativi. Questi sono indispensabili per lo sviluppo della M1000RR nelle settimane successive.

"Purtroppo non è cambiato nulla, non abbiamo trovato un accordo con la Yamaha", ha dichiarato a SPEEDWEEK.com Kenan Sofuoglu, manager di Toprak. "Non ci permettono di fare i test prima. Il nostro contratto è fino alla fine di novembre e ovviamente lo rispetteremo. Rispetteremo tutto ciò per cui abbiamo firmato".

I contratti della SBK e della MotoGP sono ormai standard e terminano con l'ultima gara. Sofuoglu non l'aveva considerato all'epoca con la Yamaha, ma secondo lui ha imparato da questa situazione.

Purtroppo per BMW, Razgatlioglu e i tifosi di tutto il mondo: Kawasaki rilascia Johnny Rea in anticipo per la Yamaha. Anche la Yamaha potrebbe fare questo favore a Toprak, dopo che il 27enne è l'unico ad aver vinto gare per i giapponesi negli ultimi anni e anche il Campionato del Mondo 2021.

Partecipanti test SBK Jerez 31 ottobre/1 novembre:

Aruba.it Ducati: Alvaro Bautista (E), Nicolo Bulega (I).

Motocorsa Ducati: Michael Rinaldi (I)

Go Eleven Ducati: Andrea Iannone (I)

Pata Yamaha: Andrea Locatelli (I), Jonathan Rea (GB)

GRT Yamaha: Domi Aegerter (CH), Remy Gardner (AUS)

GMT94 Yamaha: Bradley Ray (GB)

Bonovo action BMW: Scott Redding (GB), Garrett Gerloff (USA)

Kawasaki: Axel Bassani (I), Alex Lowes (GB)

Petronas MIE Honda: Tarran Mackenzie (GB)