Yamaha mantém-se teimosa: não há autorização para Razgatlioglu

Em 31 de outubro e 1 de novembro, o primeiro teste de inverno para o Campeonato do Mundo de Superbikes de 2024 terá lugar no Circuito de Jerez. Teremos de esperar até ao início de dezembro para ver a estreia de Toprak Razgatlioglu na BMW.

Duas mudanças espectaculares estão a causar excitação e suspense antes do Campeonato do Mundo de Superbike de 2024: Toprak Razgatlioglu vai para a BMW depois de quatro anos com a Yamaha, e Jonathan Rea vai suceder ao turco com os Blues depois de nove anos com a Kawasaki.

Na próxima terça e quarta-feira (31 de outubro e 1 de novembro), as equipas de fábrica da Kawasaki, Yamaha, Ducati e BMW, bem como alguns pilotos privados, vão testar em Jerez. Razgatlioglu não vai estar presente porque a Yamaha se recusa a dar-lhe autorização.

O contrato do piloto turco com a Yamaha vai até ao final de novembro, pelo que a BMW alugou o circuito de Portimão para 4 de dezembro e comprou o circuito de Jerez para 5 e 6 de dezembro. A Team BMW Motorrad Motorsport, a segunda equipa de fábrica a par da Bonovo, espera que dentro de cinco semanas ainda esteja quente e seco o suficiente no extremo sul da Península Ibérica para que Razgatlioglu possa recolher dados significativos. Estes são indispensáveis para o desenvolvimento da M1000RR nas semanas seguintes.

"Infelizmente, nada mudou, não chegámos a um acordo com a Yamaha", disse Kenan Sofuoglu, o manager da Toprak, à SPEEDWEEK.com. "Eles não nos permitem testar mais cedo. O nosso contrato é até ao final de novembro e é claro que o vamos respeitar. Vamos respeitar tudo o que assinámos".

Agora é padrão nos contratos da SBK e MotoGP que eles terminem com a última corrida. Sofuoglu não considerou isso na altura com a Yamaha - mas, de acordo com ele, aprendeu com isso.

Infelizmente para a BMW, Razgatlioglu e os fãs em todo o mundo: a Kawasaki liberta Johnny Rea mais cedo para a Yamaha. A Yamaha também poderia fazer esse favor a Toprak, afinal o piloto de 27 anos é o único a ter vencido corridas para os japoneses nos últimos anos e também o Campeonato Mundial de 2021.

Participantes SBK teste Jerez 31 outubro/1 novembro:

Aruba.it Ducati: Alvaro Bautista (E), Nicolo Bulega (I).

Motocorsa Ducati: Michael Rinaldi (I)

Go Eleven Ducati: Andrea Iannone (I)

Pata Yamaha: Andrea Locatelli (I), Jonathan Rea (GB)

GRT Yamaha: Domi Aegerter (CH), Remy Gardner (AUS)

GMT94 Yamaha: Bradley Ray (GB)

Bonovo action BMW: Scott Redding (GB), Garrett Gerloff (EUA)

Kawasaki: Axel Bassani (I), Alex Lowes (GB)

Petronas MIE Honda: Tarran Mackenzie (GB)