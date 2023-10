Jerez, FP2: Razgatlioglu davanti, Aegerter e Öttl forti

All'inizio della seconda sessione di prove della categoria Superbike, la linea ideale del Circuito di Jerez era asciutta, ma la sessione è comunque iniziata con una pesante caduta per Garrett Gerloff. Il texano è scivolato all'uscita della curva veloce 8, la sua BMW si è ribaltata più volte sul fondo di ghiaia ed è stata pesantemente danneggiata.

Guidato da Álvaro Bautista (Ducati) in 1:41.620 min, i tempi sul giro dopo cinque minuti erano ancora lontani dai record. Ma il vantaggio cambiava costantemente e i tempi diventavano sempre più veloci. Dopo dieci minuti, Alex Lowes (Kawasaki) ha causato la seconda caduta della sessione alla curva 1, ma non sarebbe durata a lungo.

Poco dopo che Bautista aveva fatto segnare un 1:40.964, la ruota anteriore della Ducati ha ceduto in frenata. La caduta è stata inevitabile, ma pilota e moto sono rimasti illesi.

Dopo 20 minuti il campione del mondo era in testa con 0,241 secondi di vantaggio sui piloti Yamaha Dominique Aegerter e Toprak Razgatlioglu (Yamaha). Philipp Öttl (Ducati) ha conquistato il 5° posto, il campione del mondo Jonathan Rea (Kawasaki) ha seguito in 15° posizione e l'ospite Florian Alt (Honda) in 22° posizione.

Poiché la prima sessione di prove è stata praticamente annullata(solo quattro piloti hanno girato su pista bagnata), nel pomeriggio i piloti hanno lavorato più intensamente sulla messa a punto delle loro moto. Oliver König ha superato il limite e ha affondato la sua Kawasaki nella ghiaia.

Dopo una caduta di Gabriele Ruiu, che è volato via dalla sua BMW in un highsider su una zona bagnata fuori dalla linea di gara, la sessione è stata interrotta a 13 minuti dalla fine. Quasi contemporaneamente e indipendentemente, anche Lorenzo Baldassarri (Yamaha) è caduto.

Negli ultimi dieci minuti c'è stato qualche movimento nella classifica dei tempi. Prima Aegerter ha preso il comando, poi Michael Rinaldi (Ducati) e Toprak Razgatlioglu (Yamaha) si sono sostituiti in testa. Ma in 1:40.312 min, il turco era ancora 1,3 secondi più lento del record sul giro 2019 di Álvaro Bautista (1:39.004 min).

Il miglior tempo di Razgatlioglu è rimasto. Remy Gardner si è assicurato il secondo posto all'ultimo giro, con un ritardo di 0,244 secondi, mentre il duo Aruba.it Ducati composto da Bautista e Rinaldi ha seguito i due piloti Yamaha. In quinta posizione, Aegerter ha confermato la buona prestazione della Yamaha a Jerez.

Philipp Öttl ha svolto un'ottima sessione di prove. Il pilota del Go Eleven Ducati è stato quarto per un po', ma ha concluso al sesto posto.

Il miglior pilota BMW è stato Garrett Gerloff al settimo posto. Il 27enne, che ha potuto continuare le prove solo poco prima della fine, ha fatto solo otto giri e ha perso 0,9 secondi rispetto al miglior tempo. Iker Lecuona è stato il miglior pilota Honda in undicesima posizione.

Jonathan Rea non si è fatto notare nella seconda sessione di prove ed è rimasto fuori dalla top 10 fino alla fine. In 1:41.724 min, il pilota della Kawasaki si è accontentato del 13° posto.

Il pilota ospite Florian Alt (Honda) ha accumulato un ritardo di 3,2 secondi in 22a posizione.