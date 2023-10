Jerez, FP2: Razgatlioglu na frente, Aegerter e Öttl fortes

O primeiro dia de treinos do Campeonato Mundial de Superbike de 2023 em Jerez terminou com o melhor tempo da estrela da Yamaha, Toprak Razgatlioglu. Dominique Aegerter (Yamaha) e Philipp Öttl (Ducati) foram convincentes entre os seis primeiros.

por Kay Hettich - Automatic translation from German

No início da segunda sessão de treinos da categoria Superbike, o traçado ideal do Circuito de Jerez estava seco, mas a sessão começou com um forte acidente para Garrett Gerloff. O texano escorregou na sua volta de saída na rápida curva 8, o seu BMW capotou várias vezes na gravilha e ficou bastante danificado.

Liderados por Álvaro Bautista (Ducati) em 1:41.620 min, os tempos por volta após cinco minutos ainda estavam longe dos recordes. Mas a liderança mudou constantemente e os tempos tornaram-se cada vez mais rápidos. Após dez minutos, Alex Lowes (Kawasaki) causou a segunda queda da sessão na curva 1 - não foi para durar.

Pouco depois de Bautista ter estabelecido um tempo de 1:40.964, a roda dianteira da estrela da Ducati colapsou durante a travagem. A queda foi inevitável, mas o piloto e a mota ficaram ilesos.

Após 20 minutos, o Campeão do Mundo liderava com 0,241 segundos de vantagem sobre os pilotos da Yamaha Dominique Aegerter e Toprak Razgatlioglu (Yamaha). Philipp Öttl (Ducati) ficou em 5º lugar, o recordista mundial Jonathan Rea (Kawasaki) seguiu-se em 15º e o convidado Florian Alt (Honda) na 22ª posição.

Uma vez que a primeira sessão de treinos livres foi praticamente cancelada(apenas quatro pilotos rodaram numa pista molhada), os pilotos trabalharam ainda mais intensamente na afinação das suas motos durante a tarde. Oliver König ultrapassou o limite e afundou a sua Kawasaki na gravilha.

Depois de um acidente de Gabriele Ruiu, que voou da sua BMW num highsider numa zona molhada fora da linha de corrida, a sessão foi interrompida a 13 minutos do fim. Quase em simultâneo e de forma independente, Lorenzo Baldassarri (Yamaha) também se despistou.

Nos últimos dez minutos houve alguma movimentação na tabela de tempos. Primeiro Aegerter assumiu a liderança, depois Michael Rinaldi (Ducati) e Toprak Razgatlioglu (Yamaha) substituíram-se no topo. Mas em 1:40.312 minutos, o turco ainda foi 1,3 segundos mais lento do que o recorde de volta de Álvaro Bautista em 2019 de 1:39.004 minutos.

O melhor tempo de Razgatlioglu manteve-se. Remy Gardner garantiu o segundo lugar na sua última volta, a 0,244 segundos, com a dupla da Aruba.it Ducati, Bautista e Rinaldi, a seguir aos dois pilotos da Yamaha. Em quinto lugar, Aegerter confirmou o bom desempenho da Yamaha em Jerez.

Philipp Öttl efectuou uma forte sessão de treinos. O piloto da Go Eleven Ducati foi quarto durante algum tempo, mas acabou por terminar em sexto.

O melhor piloto da BMW foi Garrett Gerloff, em sétimo lugar. O piloto de 27 anos, que só conseguiu continuar os treinos pouco antes do final, fez apenas oito voltas e perdeu 0,9 segundos no melhor tempo. Iker Lecuona foi o melhor piloto Honda na décima primeira posição.

Jonathan Rea foi discreto na segunda sessão de treinos livres e esteve fora do top 10 até ao final. Com 1:41.724 min, o piloto da Kawasaki contentou-se com o 13º lugar.

O convidado Florian Alt (Honda) ficou 3,2 segundos atrás, na 22ª posição.