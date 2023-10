Remy Gardner (2º/Yamaha): "No ha sido una vuelta excepcional".

Los entrenamientos libres del viernes en Jerez fueron difíciles para los pilotos. Tras la lluvia caída durante la noche, la pista seguía mojada y no era posible realizar un trabajo de puesta a punto significativo. Por la tarde, el asfalto seguía mojado en algunos puntos y ofrecía poco agarre. El mejor tiempo de Toprak Razgatlioglu (Yamaha), 1:40.312 min, fue 1,3 seg más lento que el récord de vuelta.

En segundo lugar, Remy Gardner del Yamaha Junior Team GRT ha perdido 0.2 seg. El australiano se hizo cada vez más fuerte en la segunda mitad de la temporada y ahora es décimo en el Campeonato del Mundo, a sólo un punto del octavo, el piloto de Honda Xavi Vierge.

Sin embargo, el piloto de 25 años no pareció satisfecho con la segunda sesión libre. Fue el único de los seis primeros que utilizó un neumático de calificación para su vuelta rápida. "Teníamos mucho que hacer en la segunda sesión, así que el primer entrenamiento fue más relajado", sonrió el compañero de equipo de Dominique Aegerter. "Por la tarde no fue muy bien. Al final usamos un neumático de calificación, pero incluso esta vuelta rápida no fue realmente buena. Sin errores debería haber sido un 1:39 min. Me llevo mejor con el SCX. El ritmo no es tan malo, aunque todavía nos falta un poco. Con los datos del viernes intentaremos encontrar algunas décimas más".

Por la tarde se produjeron algunas caídas, que a punto estuvieron de afectar también a Gardner. "Tuve algunos momentos críticos", confirmó Gardner. "Las condiciones no eran ideales, a sólo medio metro de la línea de carrera corrías el riesgo de chocar. Lo más inteligente era ir dando vueltas e ir a lo seguro".