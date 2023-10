Remy Gardner (2e/Yamaha) : "Pas un tour exceptionnel".

Les essais libres du vendredi à Jerez se sont révélés difficiles pour les pilotes. Après une averse nocturne, la piste était encore humide et il n'était pas possible d'effectuer des réglages judicieux. L 'après-midi, l'asphalte était encore humide par endroits et offrait peu d'adhérence. Le meilleur temps de Toprak Razgatlioglu (Yamaha) en 1:40,312 min était 1,3 sec plus lent que le record du tour.

Deuxième, Remy Gardner, du team junior Yamaha GRT, a perdu 0,2 seconde. L'Australien est devenu de plus en plus fort dans la deuxième moitié de la saison et, en tant que dixième du championnat du monde, il n'est qu'à un point du huitième, le pilote Honda Xavi Vierge.

Le pilote de 25 ans n'a toutefois pas semblé satisfait de sa deuxième séance d'entraînement. Il a été le seul du top 6 à utiliser des pneus qualificatifs pour son meilleur tour. "Nous avions beaucoup de choses à faire lors de la deuxième séance, la première s'est donc déroulée de manière d'autant plus détendue", a souri le coéquipier de Dominique Aegerter. "L'après-midi, les choses ne se sont pas déroulées de manière extraordinaire. A la fin, nous avons utilisé un pneu de qualification, mais ce tour rapide n'était pas vraiment bon non plus. Sans erreur, j'aurais dû faire 1:39. C'est avec le SCX que je m'en sors le mieux. Le rythme n'est pas si mauvais, même s'il nous manque encore un peu. Avec les données de vendredi, nous allons essayer de trouver encore quelques dixièmes de seconde".

L'après-midi, plusieurs chutes se sont produites et Gardner a failli en faire les frais. "J'ai eu quelques moments critiques", a confirmé Gardner. "Les conditions n'étaient pas idéales, on risquait de tomber à seulement un demi-mètre de la ligne idéale. La chose la plus intelligente à faire était simplement d'enchaîner les tours et de jouer la carte de la sécurité".