Remy Gardner (2°/Yamaha): "Non un giro eccezionale".

Secondo nella prima giornata di prove del Campionato Mondiale Superbike 2023 a Jerez, Remy Gardner ha sorpreso con una forte prestazione. In un'intervista a SPEEDWEEK.com, il pilota della Yamaha ha messo in prospettiva la sua prestazione.

Le sessioni di prove libere del venerdì a Jerez sono state difficili per i piloti. Dopo la pioggia della notte, la pista era ancora bagnata e non è stato possibile effettuare un lavoro di messa a punto significativo. Nel pomeriggio, l'asfalto era ancora bagnato in alcuni punti e offriva poca aderenza. Il miglior tempo di Toprak Razgatlioglu (Yamaha) di 1:40.312 min è stato di 1,3 secondi più lento del record sul giro.

Al secondo posto, Remy Gardner dello Yamaha Junior Team GRT ha perso 0,2 secondi. L'australiano è diventato sempre più forte nella seconda metà della stagione e ora è decimo nel Campionato del Mondo, a un solo punto dall'ottavo posto del pilota Honda Xavi Vierge.

Tuttavia, il 25enne non è sembrato soddisfatto delle seconde prove. È stato l'unico dei primi sei a utilizzare uno pneumatico da qualifica per il suo giro più veloce. "Avevamo molto da fare nella seconda sessione, quindi le prime prove sono state più rilassate", ha sorriso il compagno di squadra di Dominique Aegerter. "Nel pomeriggio non è andata benissimo. Alla fine abbiamo usato una gomma da qualifica, ma anche questo giro veloce non è stato molto buono. Senza errori avrebbe dovuto essere un 1:39 min. Mi trovo meglio con la SCX. Il passo non è così male, anche se ci manca ancora un po'. Con i dati di venerdì cercheremo di trovare qualche decimo di secondo in più".

Nel pomeriggio si sono verificate alcune cadute, che hanno quasi colpito anche Gardner. "Ho avuto alcuni momenti critici", ha confermato Gardner. "Le condizioni non erano ideali, a mezzo metro dalla linea di gara si rischiava di cadere. La cosa più intelligente da fare era accumulare giri e andare sul sicuro".