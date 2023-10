Remy Gardner (2º/Yamaha): "Não foi uma volta espetacular".

Segundo no primeiro dia de treinos do Campeonato do Mundo de Superbikes de 2023 em Jerez, Remy Gardner surpreendeu com um forte desempenho. Numa entrevista ao SPEEDWEEK.com, o piloto da Yamaha colocou o seu desempenho em perspetiva.

As sessões de treinos livres de sexta-feira em Jerez foram difíceis para os pilotos. Depois de um aguaceiro durante a noite, a pista ainda estava molhada e não foi possível realizar um trabalho de afinação significativo. Durante a tarde, o asfalto ainda estava molhado em alguns pontos e oferecia pouca aderência. O melhor tempo de Toprak Razgatlioglu (Yamaha), 1:40.312 min, foi 1,3 segundos mais lento que o recorde da volta.

Em segundo lugar, Remy Gardner da Yamaha Junior Team GRT perdeu 0,2 segundos. O australiano tornou-se cada vez mais forte na segunda metade da época e é agora décimo no Campeonato do Mundo, apenas um ponto atrás do oitavo, o piloto da Honda Xavi Vierge.

No entanto, o jovem de 25 anos não pareceu satisfeito com o segundo treino. Ele foi o único dos seis primeiros a usar um pneu de qualificação para a sua volta mais rápida. "Tínhamos muito que fazer na segunda sessão, por isso o primeiro treino foi ainda mais relaxado", sorriu o colega de equipa de Dominique Aegerter. "À tarde não correu muito bem. No final utilizámos um pneu de qualificação, mas mesmo esta volta rápida não foi muito boa. Sem erros, deveria ter sido um 1:39 min. Dou-me melhor com o SCX. O ritmo não é assim tão mau, mesmo que ainda nos falte um pouco. Com os dados de sexta-feira, vamos tentar encontrar mais alguns décimos de segundo."

Durante a tarde, registaram-se alguns acidentes, que quase atingiram também Gardner. "Tive alguns momentos críticos", confirmou Gardner. "As condições não eram as ideais, a apenas meio metro da linha de corrida corria-se o risco de despiste. A coisa mais inteligente a fazer foi apenas enrolar as voltas e jogar pelo seguro."