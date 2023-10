Álvaro Bautista: "Entrar por la izquierda y salir por la derecha".

Al igual que la mayoría de los participantes, Álvaro Bautista no tomó parte en la primera sesión de entrenamientos libres del viernes por la mañana, y la FP2 comenzó con un resbalón para el español. "Tuve mucho cuidado de no golpear una mancha de agua", describió el piloto de 38 años. "Me he saltado una y me he caído. Afortunadamente, no me he perdido nada".

Bautista terminó la sesión libre del viernes en tercera posición, sólo los pilotos de Yamaha Toprak Razgatlioglu y Remy Gardner fueron más rápidos. Sigue dando una impresión muy relajada, para una exitosa defensa del título sólo necesita conquistar dos puntos - si Toprak gana las tres carreras en el sur de España.

"Al menos hoy he estado más relajado de lo esperado", dijo Alvaro a SPEEDWEEK.com. "Vamos a ver cómo es el sábado. Pero creo que es porque no estoy pensando en el campeonato, los puntos o la posición. Mi objetivo es afrontarlo como lo he hecho toda la temporada. Quiero desarrollar un buen feeling con la moto y disfrutar pilotando. De momento, afronto este fin de semana de carreras como cualquier otro".

¿Cómo se bloquea un gran acontecimiento como ganar un título cuando todo el mundo te dice que estás a punto de hacerlo?



"... Y ahora tienen que decírmelo a mí también", ríe el ganador de 56 carreras. "Soy el primero en saber lo que puedo conseguir. Seguro que todo el mundo me lo dice, pero me entra por la oreja izquierda y me sale por la derecha".