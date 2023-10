Alvaro Bautista : "Entrez à gauche et sortez à droite".

Alvaro Bautista n'a pas participé à la première séance d'essais libres sur piste mouillée vendredi matin, tout comme la majorité du peloton, et la FP2 a débuté par une glissade pour l'Espagnol. "J'ai fait très attention à ne pas tomber sur une zone humide", a expliqué le pilote de 38 ans. "J'en ai manqué une et j'ai chuté. Heureusement, je n'ai rien".

Bautista a terminé la séance d'entraînement de vendredi en troisième position, seuls les deux pilotes Yamaha Toprak Razgatlioglu et Remy Gardner ont été plus rapides. Il a l'air encore très détendu, car pour défendre son titre, il n'a besoin que de deux points - si Toprak gagne les trois courses dans le sud de l'Espagne.

"Aujourd'hui au moins, j'étais plus détendu que prévu", a déclaré Alvaro lors de sa rencontre avec SPEEDWEEK.com. "Nous verrons bien ce qu'il en sera samedi. Mais je pense que c'est parce que je ne pense pas au championnat, aux points ou à la position. Mon objectif est de l'aborder comme je l'ai fait toute la saison. Je veux développer un bon feeling avec la moto et profiter de la conduite. Jusqu'à présent, j'aborde ce week-end de course comme n'importe quel autre".

Comment peut-on faire abstraction d'un grand événement comme un titre quand tout le monde te dit que tu es sur le point de le remporter ?



"... et que tu dois me le dire maintenant aussi", a déclaré en riant celui qui a remporté 56 courses. "Je suis le premier à savoir ce que je peux accomplir. Bien sûr, tout le monde me le dit, mais ça rentre dans l'oreille gauche et ça sort par la droite".