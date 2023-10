Alvaro Bautista: "Entrare a sinistra e uscire a destra".

Il secondo titolo del Campionato Mondiale Superbike è a portata di mano per la stella della Ducati Alvaro Bautista. "Sto affrontando il weekend come tutti gli altri", ha assicurato dopo il terzo posto nelle prove libere di venerdì.

Come la maggior parte dei piloti, Alvaro Bautista non ha preso parte alla prima sessione di prove libere su pista bagnata venerdì mattina e la FP2 è iniziata con una scivolata per lo spagnolo. "Sono stato molto attento a non colpire un punto bagnato", ha descritto il 38enne. "Ne ho mancato uno e sono caduto. Fortunatamente non ho perso nulla".

Bautista ha concluso la sessione di prove del venerdì al terzo posto, con i soli piloti Yamaha Toprak Razgatlioglu e Remy Gardner più veloci. Ha comunque un'impressione molto rilassata, per una difesa del titolo di successo ha bisogno di conquistare solo due punti - se Toprak vince tutte e tre le gare nel sud della Spagna.

"Almeno oggi ero più rilassato del previsto", ha detto Alvaro a SPEEDWEEK.com. "Vediamo come andrà sabato. Ma credo che sia perché non sto pensando al campionato, ai punti o alla posizione. Il mio obiettivo è quello di affrontare la gara come ho fatto per tutta la stagione. Voglio sviluppare un buon feeling con la moto e godermi la guida. Per ora, sto affrontando questo weekend di gara come tutti gli altri".

Come si fa a bloccare un grande evento come la vittoria di un titolo quando tutti ti dicono che stai per farlo?



"... E ora dovete dirlo anche a me", ha riso il 56 volte vincitore della gara. "Sono il primo a sapere cosa posso raggiungere. Certo, tutti me lo dicono, ma mi entra nell'orecchio sinistro e mi esce da quello destro".