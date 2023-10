Alvaro Bautista: "Entrar pela esquerda e sair pela direita".

O segundo título do Campeonato do Mundo de Superbike está ao alcance da estrela da Ducati, Álvaro Bautista. "Estou a encarar o fim de semana como qualquer outro", assegurou depois de terminar em terceiro nos treinos livres de sexta-feira.

Tal como a maioria do pelotão, Álvaro Bautista não participou na primeira sessão de treinos livres numa pista molhada na manhã de sexta-feira, e o FP2 começou com um deslize para o espanhol. "Tive muito cuidado para não bater numa zona molhada", descreveu o piloto de 38 anos. "Falhei um e bati. Felizmente, não estou a perder nada."

Bautista terminou a sessão de treinos de sexta-feira em terceiro lugar, com apenas os pilotos da Yamaha Toprak Razgatlioglu e Remy Gardner a serem mais rápidos. Ele ainda deixa uma impressão muito relaxada, para uma defesa bem sucedida do título ele só precisa de conquistar dois pontos - se Toprak vencer as três corridas no sul de Espanha.

"Pelo menos hoje estive mais relaxado do que o esperado", disse Álvaro ao SPEEDWEEK.com. "Vamos ver como vai ser no sábado. Mas acho que é porque não estou a pensar no campeonato, nos pontos ou na posição. O meu objetivo é abordar a corrida como fiz durante toda a época. Quero desenvolver uma boa sensação com a mota e desfrutar da condução. Até agora, estou a encarar este fim de semana de corrida como qualquer outro."

Como é que se bloqueia um grande evento como a conquista de um título quando todos nos dizem que estamos prestes a fazê-lo?



"... E agora têm de me dizer a mim também", riu-se o 56 vezes vencedor de corridas. "Eu sou o primeiro a saber o que posso alcançar. Claro que toda a gente me diz, mas entra pelo ouvido esquerdo e sai pelo direito."