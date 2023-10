Toprak Razgatlioglu (Yamaha): "Sufrir más que otros".

Sólo cuatro pilotos dieron una vuelta en los primeros entrenamientos sobre pista mojada, pero no fue posible realizar un trabajo serio de puesta a punto. Como la previsión para el resto del fin de semana es bastante mejor, Toprak Razgatlioglu, como la mayoría de sus colegas, prescindió de esta experiencia.

En la segunda sesión de entrenamientos, las condiciones no eran perfectas, pero la línea de carrera estaba seca. Sin embargo, en algunos lugares seguían acechando peligrosas manchas de humedad, lo que provocó un número inusualmente alto de caídas. Razgatlioglu se salvó de ello y marcó el mejor tiempo del día en 1:40.312 min.

Sin embargo, el piloto de Yamaha no estaba contento con la primera jornada de entrenamientos. "Espero que no vuelva a llover, porque la pista tarda una eternidad en secarse", gruñó el piloto de 26 años en conversación con SPEEDWEEK.com.



"El agarre es miserable, pero es igual para todos. Obviamente, yo lo sufro un poco más que los demás, porque incluso si abro un poco el acelerador, la rueda trasera gira. En la última salida ajustamos un poco la puesta a punto y montamos un neumático nuevo, así que fue un poco mejor".

El turco también se quejó de su moto en Portimão y antes en Aragón el viernes, pero al día siguiente se solucionaron sus problemas.



"Normalmente solucionamos los problemas en el primer entrenamiento y nos ponemos a trabajar en la solución en el segundo, ahora tenemos que hacerlo el sábado. Esto no es bueno porque necesito una moto perfecta el sábado y el domingo", reflexionó Toprak. "Para la FP3 cambiaremos la puesta a punto de nuevo porque no me siento lo suficientemente bien en este momento. El tiempo por vuelta no ha sido malo, pero ya en la vuelta siguiente me ha costado volver a rodar en 1:40 min. La moto derrapaba mucho, sobre todo en las curvas largas. He tenido la oportunidad de ver a Álvaro. Estaba pilotando muy fuerte, obviamente con un neumático usado. No me siento bien en el último sector con tantas curvas a derechas".