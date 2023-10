Toprak Razgatlioglu (Yamaha) : "Souffre plus que les autres".

Seuls quatre pilotes ont effectué un tour de piste sur le mouillé lors de la première séance d'entraînement, mais aucun travail sérieux de mise au point n'a été possible. Les prévisions pour le reste du week-end étant nettement meilleures, Toprak Razgatlioglu a renoncé à cette expérience, comme la plupart de ses collègues.

Lors de la deuxième séance d'entraînement, les conditions n'étaient pas parfaites, mais la ligne idéale était sèche. Certains endroits étaient cependant encore dangereusement humides, ce qui a provoqué un nombre inhabituel de chutes. Razgatlioglu a été épargné et a réalisé le meilleur temps de la journée en 1:40,312 min.

Le pilote Yamaha n'était toutefois pas heureux de cette première journée d'essais. "J'espère qu'il ne pleuvra pas à nouveau, car il faut une éternité pour que la piste redevienne sèche", a grogné le pilote de 26 ans lors d'un entretien avec SPEEDWEEK.com.



"Le grip est mauvais, mais c'est la même chose pour tout le monde. Apparemment, j'en souffre un peu plus que les autres, car même si j'ouvre légèrement l'accélérateur, la roue arrière patine. Pour le dernier run, nous avions un peu modifié le set-up et monté un pneu frais, ce qui a permis d'améliorer un peu les choses".

Le vendredi, à Portimão et avant cela à Aragón, le Turc s'est également plaint de sa moto, mais le lendemain, ses problèmes étaient résolus.



"D'habitude, nous identifions les problèmes lors de la première séance d'essais et nous nous attelons à les résoudre lors de la deuxième, mais là, nous devons le faire le samedi. Ce n'est pas bon, car j'ai besoin d'une moto parfaite le samedi et le dimanche", ruminait Toprak. "Pour la FP3, nous allons encore changer les réglages parce que je ne me sens pas assez bien pour le moment. Le temps au tour n'était pas mauvais, mais dès le tour suivant, j'ai eu du mal à refaire un 1'40. La moto glissait énormément, surtout dans les longs virages. J'ai eu l'occasion d'observer Álvaro. Il a roulé très fort, apparemment avec un pneu usagé. Je ne me sens pas bien dans le dernier secteur, avec ses nombreux virages à droite".