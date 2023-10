Toprak Razgatlioglu (Yamaha): "Soffre più degli altri".

Nonostante il miglior tempo del venerdì, Toprak Razgatlioglu non è soddisfatto dell'assetto della sua Yamaha. Per poter concludere il Campionato Mondiale Superbike 2023 a Jerez con delle vittorie, ha bisogno di più grip.

Solo quattro piloti hanno effettuato un giro nelle prime prove su pista bagnata, ma non è stato possibile effettuare un serio lavoro di messa a punto. Poiché le previsioni per il resto del weekend sono decisamente migliori, Toprak Razgatlioglu, come la maggior parte dei suoi colleghi, ha fatto a meno di questa esperienza.

Nella seconda sessione di prove, le condizioni non erano perfette, ma la linea di gara era asciutta. Tuttavia, in alcuni punti c'erano ancora punti pericolosamente umidi, che hanno causato un numero insolitamente alto di incidenti. Razgatlioglu è stato risparmiato e ha ottenuto il miglior tempo della giornata in 1:40.312 min.

Tuttavia, il pilota della Yamaha non è soddisfatto della prima giornata di prove. "Spero che non piova di nuovo, perché la pista ci mette una vita ad asciugarsi", ha detto il 26enne in una conversazione con SPEEDWEEK.com.



"L'aderenza è pessima, ma è lo stesso per tutti. Ovviamente io ne soffro un po' più degli altri, perché anche se apro un po' il gas, la ruota posteriore gira. Per l'ultima manche abbiamo regolato un po' l'assetto e montato una gomma fresca, quindi è andata un po' meglio".

Il turco si è anche lamentato della sua moto a Portimão e prima ancora ad Aragón il venerdì, ma il giorno dopo i problemi sono stati risolti.



"Di solito risolviamo i problemi nelle prime prove e lavoriamo sulla soluzione nelle seconde, ora dobbiamo farlo il sabato. Questo non va bene perché ho bisogno di una moto perfetta sia sabato che domenica", ha commentato Toprak. "Per le FP3 cambieremo ancora l'assetto perché al momento non mi sento abbastanza a posto. Il tempo sul giro non era male, ma già nel giro successivo è stato difficile per me girare di nuovo in 1:40 minuti. La moto scivolava molto, soprattutto nelle curve lunghe. Ho avuto modo di osservare Álvaro. Stava andando molto forte, ovviamente con una gomma usata. Non mi sento bene nell'ultimo settore con le molte curve a destra".