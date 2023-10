Toprak Razgatlioglu (Yamaha): "Sofrem mais do que os outros".

Apesar de ter feito o melhor tempo na sexta-feira, Toprak Razgatlioglu não está satisfeito com a afinação da sua Yamaha. Para poder terminar o Campeonato do Mundo de Superbikes de 2023 em Jerez com vitórias, ele precisa de mais aderência.

Apenas quatro pilotos deram uma volta no primeiro treino com a pista molhada, mas não foi possível realizar um trabalho sério de configuração. Uma vez que as previsões para o resto do fim de semana são significativamente melhores, Toprak Razgatlioglu, tal como a maioria dos seus colegas, dispensou esta experiência.

Na segunda sessão de treinos, as condições não eram perfeitas, mas a linha de corrida estava seca. No entanto, ainda havia pontos de humidade perigosos em alguns locais, o que causou um número invulgarmente elevado de acidentes. Razgatlioglu foi poupado e registou o melhor tempo do dia com 1:40.312 min.

No entanto, o piloto da Yamaha não ficou satisfeito com o primeiro dia de treinos. "Espero que não volte a chover, porque a pista demora uma eternidade a secar", reclamou o piloto de 26 anos em conversa com o SPEEDWEEK.com.



"A aderência é péssima, mas é o mesmo para toda a gente. Obviamente, sofro um pouco mais com isso do que os outros, porque mesmo que abra um pouco o acelerador, a roda traseira roda. Na última corrida ajustámos um pouco a afinação e colocámos um pneu novo, por isso foi um pouco melhor."

O turco também se queixou da sua moto em Portimão e antes disso em Aragão na sexta-feira, mas no dia seguinte os problemas foram resolvidos.



"Normalmente, resolvemos os problemas no primeiro treino e começamos a trabalhar na solução no segundo treino, mas agora temos de o fazer no sábado. Isto não é bom porque preciso de uma mota perfeita no sábado e no domingo", disse Toprak. "Para o FP3 vamos alterar novamente a afinação porque não me sinto suficientemente bem neste momento. O tempo da volta não foi mau, mas já na volta seguinte foi difícil para mim voltar a rodar a 1:40 minutos. A moto estava a deslizar muito, especialmente nas curvas longas. Tive a oportunidade de observar o Álvaro. Ele estava a andar muito forte, obviamente com um pneu usado. Não me sinto bem no último sector com muitas curvas à direita."