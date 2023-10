Domi Aegerter (Yamaha) : Une frayeur, puis la cinquième place

Dominique Aegerter a renoncé à la première séance d'entraînement sur le mouillé lors du championnat du monde Superbike à Jerez. Le pilote Yamaha a réalisé le cinquième tour le plus rapide l'après-midi, malgré les nombreuses chutes de ses collègues.

Les adversaires du championnat du monde Superbike de cette année se sont déjà rencontrés en janvier sur le circuit de Jerez. Contrairement aux deux jours d'essais, les pilotes ont débuté le week-end de course dans des conditions exigeantes. "En janvier, nous étions très rapides. A l'époque, nous avions beaucoup de grip, mais maintenant il avait plu le matin", a expliqué le Suisse.

Sur la piste encore humide par endroits lors de la FP2, de nombreuses chutes ont eu lieu, mais Aegerter a réalisé le meilleur temps au tour sur sa Yamaha YZF R1 sans être impressionné. A la fin de la séance, le pilote de 33 ans s'est classé 5e en 1:40,823, à 0,5 seconde du leader Toprak Razgatlioglu (Yamaha). Avec une seule ligne idéale étroite, les pilotes n'avaient que peu de choix pour trouver des traces. "S'il ne pleut pas à nouveau, l'adhérence de la piste s'améliorera. Je pense que les classements changeront alors", estime le Suisse. Aegerter espère continuer à être devant sur une piste sèche.

Le double champion du monde Supersport a choisi le même pneu que son coéquipier GRT Yamaha Remy Gardner. "J'ai réalisé mes meilleurs temps au tour avec des pneus de course", a expliqué le pilote Yamaha. "Je me sentais très bien avec le Pirelli SCX".

Aegerter a lui aussi failli chuter. "Le virage 6 a été un moment de frayeur", a avoué le pilote Yamaha. "J'ai failli tomber. Heureusement, la moto et moi sommes restés sains et saufs. Je suis passé sur une zone mouillée et j'ai failli perdre l'arrière. C'était encore dangereux de rouler parce que certains virages étaient encore mouillés par endroits".