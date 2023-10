Domi Aegerter (Yamaha): Momento di shock, poi quinto

I rivali del Campionato Mondiale Superbike di quest'anno si sono già incontrati sul circuito di Jerez a gennaio. A differenza dei due giorni di test, i piloti hanno iniziato il weekend di gara in condizioni difficili. "A gennaio siamo stati molto veloci. Allora avevamo molta aderenza, ma ora ha piovuto al mattino", ha spiegato lo svizzero.

Sulla pista, che nelle FP2 era ancora bagnata in alcuni punti , ci sono state numerose cadute, ma Aegerter, non impressionato da questo, ha fatto segnare il giro più veloce in sella alla sua Yamaha YZF R1. Alla fine della sessione, il 33enne ha chiuso al quinto posto in 1:40.823, a 0,5 secondi dal leader Toprak Razgatlioglu (Yamaha). Con una linea ideale ristretta, i piloti hanno avuto poca scelta nella ricerca delle piste. "Se non piove di nuovo, l'aderenza della pista migliorerà. Penso che allora i piazzamenti cambieranno", stima lo svizzero. Aegerter spera di rimanere in testa su una pista asciutta.

Il due volte campione del mondo Supersport ha scelto lo stesso pneumatico del suo compagno di squadra GRT Yamaha Remy Gardner. "I miei tempi migliori sono stati ottenuti con le gomme da gara", ha spiegato il pilota della Yamaha. "Mi sentivo benissimo con i Pirelli SCX".

Anche Aegerter ha rischiato di cadere. "La curva 6 è stata un momento di paura", ha confessato il pilota Yamaha. "C'è stato quasi un incidente. Per fortuna io e la moto siamo rimasti illesi. Sono passato su un punto bagnato e ho quasi perso il posteriore. Era comunque pericoloso guidare perché alcune curve erano ancora bagnate in alcuni punti".