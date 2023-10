Domi Aegerter (Yamaha): Momento de choque, depois quinto

Dominique Aegerter optou por não participar na molhada primeira sessão de treinos livres do Campeonato do Mundo de Superbikes em Jerez. O piloto da Yamaha efectuou a quinta volta mais rápida da tarde, apesar das inúmeras quedas dos seus colegas - a certa altura estava a liderar o pelotão.

Os rivais do Campeonato do Mundo de Superbike deste ano já se encontraram no Circuito de Jerez em janeiro. Ao contrário do teste de dois dias, os pilotos começaram o fim de semana de corrida com condições desafiantes. "Em janeiro fomos muito rápidos. Nessa altura tínhamos muita aderência, mas agora tinha chovido de manhã", explicou o suíço.

Na pista, que ainda estava molhada em alguns pontos na FP2, houve muitos acidentes, mas Aegerter, sem se impressionar com isso, estabeleceu a volta mais rápida com a sua Yamaha YZF R1. No final da sessão, o piloto de 33 anos terminou em 5º lugar com 1:40.823, 0,5 segundos atrás do líder Toprak Razgatlioglu (Yamaha). Com apenas uma linha ideal estreita, os pilotos tiveram pouca escolha na sua procura de pistas. "Se não voltar a chover, a aderência da pista vai melhorar. Penso que as classificações vão mudar nessa altura", estima o suíço. Aegerter espera manter-se na frente numa pista seca.

O bicampeão do Mundo de Supersport escolheu o mesmo pneu que o seu companheiro de equipa na GRT Yamaha, Remy Gardner. "Os meus tempos de volta mais rápidos foram com pneus de corrida", explicou o piloto da Yamaha. "Senti-me muito bem com o Pirelli SCX."

Aegerter também quase se despistou. "A curva 6 foi um momento assustador", confessou o piloto da Yamaha. "Quase que caímos. Felizmente, eu e a mota ficámos ilesos. Passei por uma zona molhada e quase perdi a traseira. Ainda era perigoso andar porque algumas curvas ainda estavam molhadas em alguns sítios."