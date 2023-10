Philipp Öttl, demandante de empleo: "Errores costosos".

En las últimas nueve carreras, Philipp Öttl ha terminado ocho veces entre los 10 primeros, y en Aragón incluso fue sexto en una ocasión. El bávaro también empezó fuerte el viernes en Jerez con su Ducati y fue sexto en la lista combinada de tiempos de los FP1 y FP2, a medio segundo del mejor tiempo de Toprak Razgatlioglu (Pata Yamaha).

"Todo esto sería mucho mejor si tuviera trabajo para el año que viene", ha dicho el piloto del sur de Alemania, que tiene que dejar libre su plaza en el Team Go Eleven para 2024 en favor de Andrea Iannone. "De momento no duermo muy bien. Desde Misano deberíamos haber estado mejor, desde entonces la moto es realmente buena. Tuvimos algunos problemas técnicos, pero entre Misano y Most también cometí algunos errores. Durante las vacaciones de verano trabajé en mí mismo, desde entonces estoy haciendo un buen trabajo. Pero ha llegado demasiado tarde. Hace muchas semanas que sabía que Andrea iba a venir a este equipo y entiendo por qué. Pero sigo buscando la mejor solución y un trabajo. No es divertido cuando ves que todo el mundo tiene algo bueno para el año que viene y yo estoy haciendo un buen trabajo. Pero vale, cometí algunos errores costosos durante la temporada".

"Estoy sorprendido de mí mismo por lo fuerte que soy mentalmente, de lo contrario no sería capaz de ofrecer estos resultados", señaló Philipp a SPEEDWEEK.com. "El equipo me ayuda mucho, tenemos una gran relación y me encantaría seguir con ellos, pero no es posible. Ahora sólo se trata de disfrutar de las últimas carreras para mí y dar el mejor rendimiento posible. Las buenas posiciones en las tres últimas carreras son la mejor publicidad que puedo hacerme. Trabajaré cada día para encontrar algo bueno. Quiero un lugar donde pueda alcanzar los objetivos que me he fijado. Tampoco tengo una fecha límite. Si se me presenta algo en enero, aprovecharé la oportunidad. Ojalá se presente una solución hoy".