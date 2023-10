Philipp Öttl, demandeur d'emploi : "Des erreurs coûteuses".

Au cours des neuf dernières courses, Philipp Öttl s'est classé huit fois dans le top 10 et a même terminé sixième à Aragon. Le Bavarois a également bien débuté la journée de vendredi à Jerez au guidon de sa Ducati, terminant sixième sur la feuille de temps combinée des FP1 et FP2, à une bonne demi-seconde du meilleur temps de Toprak Razgatlioglu (Pata Yamaha).

"Tout cela serait encore mieux si j'avais un travail pour l'année prochaine", a raconté l'Allemand du Sud, qui doit laisser sa place à Andrea Iannone au sein du team Go Eleven pour 2024. "En ce moment, je ne dors pas très bien. Nous aurions dû être meilleurs depuis Misano, depuis que la moto est vraiment bonne. Nous avons eu quelques problèmes techniques, mais entre Misano et Most, j'ai aussi commis quelques erreurs. Pendant la pause estivale, j'ai travaillé sur moi et depuis, je fais du bon travail. Mais c'est arrivé trop tard. Je sais depuis de nombreuses semaines qu'Andrea va venir dans cette équipe et je comprends pourquoi. Mais je continue à chercher la meilleure solution et un travail. Ce n'est pas drôle quand tu vois que tout le monde a quelque chose de bien pour l'année prochaine et que je fais du bon travail. Mais bon, j'ai fait des erreurs coûteuses pendant la saison".

"Je suis surpris par moi-même de voir à quel point je suis fort mentalement, sinon je ne pourrais pas fournir de tels résultats", a souligné Philipp à SPEEDWEEK.com. "L'équipe m'aide beaucoup, nous entretenons une excellente relation et j'aimerais bien rester avec eux, mais ce n'est pas possible. Maintenant, tout ce qui compte pour moi, c'est de profiter des dernières courses et de réaliser les meilleures performances possibles. De bonnes positions lors des trois dernières courses sont la meilleure publicité que je puisse faire pour moi. Je vais travailler chaque jour pour trouver quelque chose de bien. Je veux une place qui me permette d'atteindre les objectifs que je me suis fixés. Je n'ai pas non plus de date limite. Si quelque chose se présente à moi en janvier, je saisirai l'occasion. J'aimerais que la seule solution se présente aujourd'hui".