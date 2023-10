Philipp Öttl, in cerca di lavoro: "Errori costosi".

Nelle ultime nove gare, Philipp Öttl si è piazzato otto volte nella top 10 e ad Aragon è arrivato addirittura sesto. Il bavarese ha iniziato bene anche il venerdì di Jerez con la sua Ducati e ha ottenuto il sesto posto nella classifica combinata dei tempi delle FP1 e FP2, a mezzo secondo dal miglior tempo di Toprak Razgatlioglu (Pata Yamaha).

"Tutto questo sarebbe molto meglio se avessi un lavoro per il prossimo anno", ha detto il tedesco del sud, che deve lasciare il suo posto nel Team Go Eleven per il 2024 per Andrea Iannone. "Al momento non dormo molto bene. Da Misano avremmo dovuto fare meglio, da allora la moto è davvero buona. Abbiamo avuto qualche problema tecnico, ma tra Misano e Most ho fatto anche qualche errore. Durante la pausa estiva ho lavorato su me stesso e da allora sto facendo un buon lavoro. Ma è arrivato troppo tardi. Sapevo da molte settimane che Andrea sarebbe arrivato in questa squadra e capisco perché. Ma sto ancora cercando la soluzione migliore e un lavoro. Non è divertente quando vedi che tutti hanno qualcosa di buono per il prossimo anno e io sto facendo un buon lavoro. Ma va bene, ho commesso alcuni errori costosi durante la stagione".

"Sono sorpreso da me stesso per quanto sono forte mentalmente, altrimenti non sarei in grado di ottenere questi risultati", ha sottolineato Philipp a SPEEDWEEK.com. "La squadra mi aiuta molto, abbiamo un ottimo rapporto e mi piacerebbe rimanere con loro, ma non è possibile. Ora si tratta solo di godermi le ultime gare e di dare la migliore prestazione possibile. Le buone posizioni nelle ultime tre gare sono la migliore pubblicità che posso fare a me stesso. Lavorerò ogni giorno per trovare qualcosa di buono. Voglio un posto dove poter raggiungere gli obiettivi che mi sono prefissato. Non ho nemmeno una scadenza. Se a gennaio mi si presenterà qualcosa, coglierò l'occasione. Vorrei che una soluzione si presentasse oggi".