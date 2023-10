O candidato a emprego Philipp Öttl: "Erros que custam caro".

Depois de Magny-Cours, Aragão e Portimão, Philipp Öttl também mostrou um desempenho impecável no Campeonato do Mundo de Superbike em Jerez, terminando a sessão de treinos de sexta-feira em 6º lugar. O bávaro está muito preocupado com o seu futuro.

por Ivo Schützbach - Automatic translation from German

Nas últimas nove corridas, Philipp Öttl terminou oito vezes entre os 10 primeiros e em Aragão chegou mesmo a ser sexto. O bávaro também começou bem a sexta-feira em Jerez com a sua Ducati e foi sexto na lista de tempos combinados de FP1 e FP2, meio segundo atrás do melhor tempo de Toprak Razgatlioglu (Pata Yamaha).

"Tudo isto seria muito melhor se eu tivesse um emprego para o próximo ano," disse o sul alemão, que tem de deixar o seu lugar na Team Go Eleven para 2024 para Andrea Iannone. "Neste momento, não estou a dormir muito bem. Desde Misano que devíamos ter estado melhor, desde então a mota está muito boa. Tivemos alguns problemas técnicos, mas entre Misano e Most também cometi alguns erros. Durante a pausa de verão trabalhei em mim próprio e desde então tenho feito um bom trabalho. Mas chegou demasiado tarde. Já sabia há muitas semanas que o Andrea vinha para esta equipa e compreendo porquê. Mas ainda estou à procura da melhor solução e de um emprego. Não tem piada quando se vê que toda a gente tem algo de bom para o próximo ano e eu estou a fazer um bom trabalho. Mas tudo bem, cometi alguns erros que me custaram caro durante a época".

"Estou surpreendido comigo próprio com a minha força mental, caso contrário não conseguiria obter tais resultados", salientou Philipp ao SPEEDWEEK.com. "A equipa ajuda-me muito, temos uma excelente relação e gostaria muito de continuar com eles, mas não é possível. Agora é apenas uma questão de aproveitar as últimas corridas para mim e dar o melhor desempenho possível. Boas posições nas últimas três corridas são a melhor publicidade que posso fazer por mim próprio. Vou trabalhar todos os dias para encontrar algo de bom. Quero um lugar onde possa atingir os objectivos que estabeleci. Também não tenho um prazo. Se algo se apresentar a mim em janeiro, aproveitarei a oportunidade. Gostava que essa solução surgisse hoje".