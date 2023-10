Jonathan Rea: Enormes problemas en la despedida de Kawasaki

Jerez es el último fin de semana de carrera de Jonathan Rea con Kawasaki, el martes pilotará la Yamaha R1 por primera vez en el test como sucesor de Toprak Razgatlioglu, que se pasa a BMW.



Curiosamente, ambas estrellas de Superbike tienen problemas con sus motos familiares en el primer día de entrenamientos. La diferencia: mientras el turco marcaba el mejor tiempo, Rea se quedaba tirado en 13ª posición, ¡a 1,4 s!

El 119 veces vencedor de Superbikes no tiene ni idea de sus dificultades.



"No tengo ni idea, no tenía tracción y pasé mucho tiempo en boxes tratando de encontrar la causa", dijo el norirlandés a SPEEDWEEK.com. "Incluso con un neumático nuevo no mejoró. La rueda trasera no paraba de girar y la electrónica intervenía constantemente, la moto no se podía pilotar así. Conozco la pista como la palma de mi mano y normalmente estoy con la música desde la primera vuelta, pero en el segundo entrenamiento no me he sentido cómodo sobre la moto en absoluto."

Por delante de Rea en la tabla de tiempos hay tres BMW y una Honda, una situación desconocida para el piloto de Kawasaki.



"Antes de su caída, Gerloff estaba justo delante de mí y la forma en que se me escapó a la salida de la curva fue increíble", se maravilló Rea de la tracción de la BMW. "Pero no podemos estar tan equivocados, excepto por supuesto que falta tracción. Así que aún nos queda mucho por hacer y ha sido un día bastante frustrante".

Sin embargo, Kawasaki no había probado nada inusual con la puesta a punto de la ZX-10RR.



"Empezamos el día con nuestra puesta a punto base habitual - y estábamos a kilómetros de distancia," Rea cáustico. "Al principio pensamos que era un neumático pinchado y probamos con un segundo B800. Si pudiera repetir la sesión, probaría el SCX para ver la diferencia. En cada vuelta tenía problemas. Tuve que apretar los dientes para romper el 1:42 min - un 1:40 min sólo sería posible con los ojos vendados".