Jonathan Rea : d'énormes problèmes pour ses adieux à Kawasaki

Jerez est le dernier week-end de course de Jonathan Rea avec Kawasaki. Mardi, lors des essais, il pilotera pour la première fois la Yamaha R1 en tant que successeur de Toprak Razgatlioglu, qui passe chez BMW.



Curieusement, les deux stars du Superbike ont rencontré des problèmes avec leurs motos familières lors de la première journée d'entraînement. La différence : alors que le Turc a tout de même réalisé le meilleur temps, Rea a échoué à la 13e place avec 1,4 sec de retard !

L'homme aux 119 victoires en Superbike reste perplexe face à ses difficultés.



"Je n'en ai aucune idée, je n'avais aucune traction et j'ai passé beaucoup de temps dans le box pour en trouver la cause", a expliqué le Nord-Irlandais à SPEEDWEEK.com. "Même avec un pneu flambant neuf, cela ne s'améliorait pas. La roue arrière n'arrêtait pas de tourner et l'électronique intervenait en permanence, ce qui rendait la moto impossible à piloter. Je connais le circuit comme ma poche et je suis normalement dans la musique dès le premier tour, mais lors de la deuxième séance d'essais, je ne me sentais pas du tout à l'aise sur la moto".

Trois BMW et une Honda ont été placées devant Rea sur la feuille des temps, une situation inhabituelle pour le pilote Kawasaki.



"Avant sa chute, Gerloff était juste devant moi et la façon dont il m'a distancé à la sortie du virage était incroyable", s'étonne Rea à propos de la traction de la BMW. "Mais nous ne pouvons pas nous tromper à ce point, sauf bien sûr qu'il manque de la traction. Nous avons donc encore beaucoup de travail à faire et cette journée a été assez frustrante".

Kawasaki n'avait pourtant rien tenté d'inhabituel dans les réglages de la ZX-10RR !



"Nous avons commencé la journée avec nos réglages de base habituels, et nous sommes à des kilomètres de là", a grincé Rea. "Au début, nous avons cru à un pneu cassé et nous avons essayé un deuxième B800. Si je pouvais refaire la séance, j'essaierais le SCX, juste pour voir la différence. J'ai eu des problèmes à chaque tour. J'ai dû serrer les dents pour passer la barre des 1'42'' - un 1'40'' ne serait possible que les yeux bandés".