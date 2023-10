Jonathan Rea: enormi problemi per l'addio alla Kawasaki

Jonathan Rea vuole chiudere in bellezza il suo lungo rapporto con la Kawasaki nella finale della Superbike a Jerez. Ma dopo il 13° posto del primo giorno di prove, non sembra che sia così. "Una frustrazione totale", ha ringhiato il campione del mondo dei record.

Jerez è l'ultimo weekend di gara di Jonathan Rea con la Kawasaki, che martedì guiderà per la prima volta la Yamaha R1 in occasione del test come successore di Toprak Razgatlioglu, che passa alla BMW.



Curiosamente, entrambe le stelle della Superbike hanno avuto problemi con le loro moto familiari nel primo giorno di prove. La differenza è che mentre il turco ha fatto segnare il miglior tempo, Rea è rimasto bloccato al 13° posto, con un ritardo di 1,4 secondi!

Il 119 volte vincitore della Superbike non ha capito nulla delle sue difficoltà.



"Non ne ho idea, non avevo trazione e ho passato molto tempo ai box per cercare di trovare la causa", ha detto il nordirlandese a SPEEDWEEK.com. "Anche con uno pneumatico nuovo di zecca la situazione non è migliorata. La ruota posteriore girava continuamente e l'elettronica interveniva costantemente: la moto non poteva essere guidata in quel modo. Conosco la pista come le mie tasche e di solito sono a posto fin dal primo giro, ma nelle seconde prove non mi sentivo affatto a mio agio sulla moto".

Davanti a Rea nella classifica dei tempi ci sono tre BMW e una Honda, una situazione poco familiare per il pilota della Kawasaki.



"Prima della sua caduta, Gerloff era proprio davanti a me e il modo in cui mi ha staccato all'uscita della curva è stato incredibile", ha commentato Rea, meravigliato dalla trazione della BMW. "Ma non possiamo sbagliare così tanto, a parte il fatto che manca la trazione. Quindi abbiamo ancora molto da fare ed è stata una giornata piuttosto frustrante".

Eppure Kawasaki non ha provato nulla di insolito con la messa a punto della ZX-10RR!



"Abbiamo iniziato la giornata con il nostro solito set-up di base - e siamo andati fuori strada", ha detto caustico Rea. "All'inizio abbiamo pensato che fosse un pneumatico forato e abbiamo provato una seconda B800. Se potessi ripetere la sessione, proverei l'SCX per vedere la differenza. Ad ogni giro ho avuto problemi. Ho dovuto stringere i denti per riuscire a fare 1:42 - un 1:40 sarebbe stato possibile solo con gli occhi bendati".