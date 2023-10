Jonathan Rea: Grandes problemas com a despedida da Kawasaki

Jonathan Rea quer terminar a sua longa relação com a Kawasaki em grande estilo na final de Superbike em Jerez. Mas depois do 13º lugar no primeiro dia de treinos, não parece que isso vá acontecer. "Frustração total," rosnou o campeão mundial recordista.

Jerez é o último fim de semana de corrida de Jonathan Rea com a Kawasaki, na terça-feira ele vai pilotar a Yamaha R1 pela primeira vez no teste como sucessor de Toprak Razgatlioglu, que está a mudar para a BMW.



Curiosamente, ambas as estrelas das Superbike tiveram problemas com as suas motas familiares no primeiro dia de treinos. A diferença: enquanto o turco fez o melhor tempo, Rea ficou preso no 13º lugar, 1,4 segundos atrás!

O 119 vezes vencedor de Superbike não sabe o que fazer para explicar as suas dificuldades.



"Não faço ideia, não tinha tração e passei muito tempo nas boxes a tentar encontrar a causa," disse o Irlandês do Norte ao SPEEDWEEK.com. "Mesmo com um pneu novo, a situação não melhorou. A roda traseira estava constantemente a rodar e a eletrónica estava constantemente a intervir - a moto não podia ser conduzida daquela forma. Conheço a pista como a palma da minha mão e, normalmente, estou a ouvir a música desde a primeira volta, mas no segundo treino não me senti nada confortável com a moto."

À frente de Rea na tabela de tempos estão três BMWs e uma Honda - uma situação pouco familiar para o piloto da Kawasaki.



"Antes da queda, Gerloff estava mesmo à minha frente e a forma como se afastou de mim à saída da curva foi inacreditável," Rea ficou maravilhado com a tração da BMW. "Mas não podemos estar assim tão errados, exceto, claro, que a tração está em falta. Portanto, ainda temos muito a fazer e foi um dia bastante frustrante."

No entanto, a Kawasaki não tinha tentado nada de invulgar com a configuração da ZX-10RR!



"Começámos o dia com a nossa configuração de base habitual - e estávamos a milhas de distância," Rea causticou. "No início pensámos que era um pneu furado e tentámos um segundo B800. Se eu pudesse fazer a sessão novamente, tentaria o SCX só para ver a diferença. Em todas as voltas tive problemas. Tive de cerrar os dentes para conseguir o 1:42 min - um 1:40 min só seria possível de olhos vendados."