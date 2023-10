Jerez: Florian Alt imaginaba su debut en el Mundial de otra manera

El campeón alemán de Superbike, Florian Alt, ha utilizado las últimas seis semanas para preparar el fin de semana de carreras en el sur de España. Sin embargo, se imaginaba el primer día en el Circuito de Jerez de otra manera.

El equipo Holzhauer Honda intentó reducir al máximo los ajustes en la moto. Porque durante la preparación apenas hubo oportunidades de probar las innovaciones. Así, Alt salió a pista como uno de los cuatro únicos pilotos en la FP1, a pesar de las condiciones de mojado. "Queríamos hacer primero un rodaje para realizar las primeras pruebas con la moto", explicó el piloto de Honda. "Eso fue lo único para lo que utilizamos la mañana. Por la tarde estaba medio seco. Para ser sincero, todo el mundo seguía teniendo problemas con las zonas mojadas".

Al final del día, Alt situó su Honda CBR1000RR Fireblade en 22ª posición y a 3,2 seg del más rápido Toprak Razgatlioglu (Pata Yamaha). "No hemos sido los últimos y hemos dejado atrás a una Honda", se congratulaba en conversación con SPEEDWEEK.com. Florian tiene un objetivo para Jerez: "Queremos demostrar que podemos ser competitivos con una moto casi de serie".

El piloto de 27 años no deja que la próxima carrera de la Superpole le altere, a pesar de que el formato sprint es nuevo para él. "Dejaremos que nos llegue", dijo Alt. "De momento, tenemos que acostumbrarnos al neumático de calificación del sábado. Afortunadamente, como ya lo he montado varias veces, me resulta familiar. Si podemos avanzar más, estaremos contentos".