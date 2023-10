Jerez: Florian Alt immaginava diversamente il suo debutto nel Campionato del Mondo

Il campione tedesco di Superbike Florian Alt ha utilizzato le ultime sei settimane per prepararsi al weekend di gara nel sud della Spagna. Tuttavia, ha immaginato il primo giorno al Circuito di Jerez in modo diverso.

Il team Holzhauer Honda ha cercato di ridurre al minimo le regolazioni della moto. Perché durante la preparazione non c'è stata quasi nessuna opportunità di testare le innovazioni. Così Alt è sceso in pista come uno dei soli quattro piloti nelle FP1, nonostante il bagnato. "Volevamo fare prima un rollout per effettuare i primi test con la moto", ha spiegato il pilota della Honda. "È stata l'unica cosa per cui abbiamo usato la mattina. Nel pomeriggio l'asciutto era a metà. Ad essere onesti, tutti avevano ancora problemi di bagnato".

Alla fine della giornata, Alt ha piazzato la sua Honda CBR1000RR Fireblade al 22° posto, a 3,2 secondi dal più veloce Toprak Razgatlioglu (Pata Yamaha). "Non siamo arrivati ultimi e ci siamo lasciati alle spalle una Honda", ha dichiarato con soddisfazione in una conversazione con SPEEDWEEK.com. Florian ha un obiettivo per Jerez: "Vogliamo dimostrare che possiamo essere competitivi con una moto quasi di serie".

Il 27enne non si lascia turbare dall'imminente Superpole, anche se il formato sprint è nuovo per lui. "Lasceremo che sia la volta buona", ha detto Alt. "Per il momento, dobbiamo fare i conti con la gomma da qualifica di sabato. Fortunatamente, avendolo già utilizzato alcune volte, mi è familiare. Se riusciremo a fare più strada, saremo contenti".