Jerez: Florian Alt imaginou a sua estreia no Campeonato do Mundo de forma diferente

Apesar das condições de chuva na manhã de sexta-feira, o campeão da IDM, Florian Alt, rodou em ambas as sessões de treinos no Campeonato do Mundo de Superbike em Jerez para se habituar à Honda modificada.

O Campeão Alemão de Superbike, Florian Alt, utilizou as últimas seis semanas para se preparar para o fim de semana de corrida no sul de Espanha. No entanto, ele imaginou o primeiro dia no Circuito de Jerez de forma diferente.

A equipa Holzhauer Honda tentou manter os ajustes na moto tão baixos quanto possível. Porque durante a preparação quase não houve oportunidades para testar as inovações. Assim, Alt foi para a pista como um dos únicos quatro pilotos no FP1, apesar das condições de chuva. "Quisemos fazer primeiro o rollout para efetuar os primeiros testes com a moto", explicou o piloto da Honda. "Foi a única coisa para que usámos a manhã. À tarde já estava meio seco. Para ser honesto, toda a gente ainda tinha problemas com os pontos molhados."

No final do dia, Alt colocou a sua Honda CBR1000RR-R Fireblade no 22º lugar e 3,2 segundos atrás do mais rápido Toprak Razgatlioglu (Pata Yamaha). "Não ficámos em último e deixámos uma Honda para trás," disse com satisfação em conversa com o SPEEDWEEK.com. Florian tem um objetivo para Jerez: "Queremos mostrar que podemos ser competitivos com uma moto quase stock."

O piloto de 27 anos não está a deixar que a próxima corrida de Superpole o perturbe, apesar de o formato de sprint ser novo para ele. "Vamos deixar que isso venha até nós", disse Alt. "Por agora, temos de nos familiarizar com o pneu de qualificação no sábado. Felizmente, como já o usei algumas vezes, é-me familiar. Se conseguirmos avançar mais, ficaremos satisfeitos."