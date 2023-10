Bautista sobre Scott Redding: "Pues que se vaya a casa".

El 11 de octubre, la federación mundial de motociclismo FIM y el promotor de SBK Dorna publicaron las principales características del reglamento técnico que se aplicará a partir de 2024. Parte de este reglamento es que por primera vez en el Campeonato del Mundo de Superbike habrá un peso mínimo para el piloto con equipo completo.

Se ha definido un peso medio de 80 kg. Los que pesen menos que eso tendrán que añadir el 50% de la diferencia como peso extra a su moto, lo que aumenta su peso mínimo de 168 kg. Si un motorista pesa 66 kg, por ejemplo, la diferencia sería de 14 kg, por lo que habría que añadir un peso extra de 7 kg.

"Para mí, esta norma no es justa", volvió a criticar el ligero Álvaro Bautista. "Pilotar esta moto siendo un piloto ligero tiene más desventajas que ventajas. Tengo grandes problemas al cambiar de dirección: si la moto pesa más, empeora. De momento estoy intentando compensar mis desventajas. El año que viene tendré más desventajas y menos ventajas, así que al final será doblemente peor para mí."

"En el pasado, todo el mundo en el Campeonato del Mundo de MotoGP ha dicho que Dani Pedrosa, por ejemplo, tropieza porque estas motos tienen mucha potencia y pesan mucho", añadió Bautista. "Y como es tan ligero, le cuesta ser rápido en todas las condiciones. Y desde el año pasado, de repente se supone que ser ligero es mejor. Eso se ha trastocado, sobre todo en este campeonato. Tampoco creo que mucho peso extra en la moto sea seguro, yo mismo no puedo añadir muchos kilos. Lo probaré con el peso extra en la moto. Pero estoy aquí para correr y divertirme. Si creo que esta moto va a ser más peligrosa con las nuevas normas, o menos segura de lo que tiene que ser, entonces me quedaré en casa. No quiero arriesgar mi vida más de lo necesario. No se trata de una norma antibautista, como muchos dicen, pero al final, esta norma se introduce principalmente por mi culpa."

"¿Por qué se eligieron 80 kilos como peso medio?", preguntó el campeón del mundo. "Si tomas la media en MotoGP, nunca llegas a los 80 kilos. El problema es que aquí corren tipos muy grandes. Pero eso está fuera de contexto, no puedes comparar mi cuerpo con el de ellos. Un piloto normal se parece más a mi estatura que los grandes pilotos de esta categoría".

Curiosamente, Scott Redding, uno de los pilotos más pesados de la categoría, también comentó negativamente las nuevas normas: no van lo suficientemente lejos para él. Bautista lo tiene muy claro: "Si no está contento, que se vaya a casa. Yo tampoco estoy contento. Una cosa es cierta: se puede conseguir más llorando al lado de la pista que trabajando en la pista. Esa es la realidad".